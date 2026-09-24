Fin de l’importation des pièces plastiques pour véhicules : Sifi Ghrieb fixe une date butoir

En visite de travail ce jeudi 24 septembre à Tissemsilt, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a tranché : l’importation des pièces plastiques destinées à la fabrication et au montage automobile prendra fin le 31 décembre prochain.

Une décision stratégique qui s’inscrit dans la volonté de l’État de maximiser le taux d’intégration nationale et de redynamiser le tissu industriel.

Inaugurant l’unité de production de composants et d’accessoires plastiques automobiles de la société « General Plastic Injection » – filiale du Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) –, le chef du gouvernement a martelé les nouvelles directives exécutives issues des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

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À compter de la fin de l’année, l’ensemble des constructeurs et opérateurs agréés dans la filière automobile en Algérie seront soumis à un cahier des charges strict.

Ils auront l’obligation légale de s’approvisionner auprès du site de Tissemsilt pour toutes les pièces pouvant y être fabriquées localement.

L’objectif affiché est clair : sortir du simple assemblage pour bâtir une véritable industrie automobile nationale reposant sur une forte valeur ajoutée.

Relance des actifs confisqués : « Une opération qui avance à pas fermes et sans bruit »

Au-delà de la sous-traitance automobile, le Premier ministre a particulièrement insisté sur la détermination du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à suivre en personne le dossier du redémarrage de l’ensemble des projets confisqués par décisions de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Sifi Ghrieb a ainsi souligné « la méticuleuse attention et le suivi personnel du chef de l’État quant au respect strict des échéanciers arrêtés pour chacun de ces projets ».

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Affirmant que la réintégration de ces structures dans le tissu économique national se poursuit « à pas fermes et sans bruit », le Premier ministre a annoncé la relance imminente de plusieurs de ces entités industrielles à travers différentes wilayas du pays.

Pour ce déplacement stratégique sur le terrain, le Premier ministre était accompagné d’une importante délégation gouvernementale et patronale, réunissant Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Farid Kourtel, ministre de l’Industrie, Mohammed Lamine Lebbou, ministre des Finances, ainsi que Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

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