Sifflé puis acclamé, Madjer réagit au geste des supporters algériens

Sifflé par les supporters au stade Nelson Mandela lors du match Algérie-Ethiopie, Rabah Madjer a reçu une grande vague de soutien. Lors du dernier match face au Mozambique, les supporters présents au stade lui ont rendu un vibrant hommage.

Présent au stade Nelson Mandela lors du match Algérie-Ethiopie, Rabah Madjer a été conspué par les supporters algériens lorsqu’il est apparu sur les écrans géants du stade. Il faut dire que c’est l’un des faits marquants lors du CHAN-2022 qui se déroule en Algérie.

Mais la légende vivante du football algérien a reçu un soutien indiscutable. La FAF, le COA, le MJS, les joueurs internationaux ou encore les anciens joueurs, pour ne citer que ceux là, ont affiché leur solidarité envers celui qu’on le considère parmi les meilleurs footballeurs algériens de tous les temps.

Mieux, l’ancienne star du FC Porto a été réhabilitée à l’occasion du match ayant opposé l’Algérie au Mozambique. En effet, les supporters présents au stade Nelson Mandela ont soulevé un joli tifo sur lequel on voyait la joie de Madjer au moment où il célébrait un but inscrit avec le FC Porto, tout en scandant longtemps son nom: « Allaho Akbar, Rabah Madjer ».

« Je suis très touché et honoré »

Un vibrant hommage qui a fait réagir Rabah Madjer. Ce dernier, se dit « touché » et « honoré ».

« Je suis très touché et honoré par l’affection que vous m’avez témoigné et je tiens à vous remercier un par un pour le magnifique hommage que vous m’avez rendu ». A-t-il écrit sur son compte Instagram.

Et d’ajouter : « Aux supporters de toutes les wilayas et à l’étranger. Vous qui m’avez soutenu tout au long de ma carrière footballistique, aujourd’hui c’est moi qui vous applaudis pour vous montrer ma reconnaissance car c’est aussi grâce à vous que ma carrière est ce qu’elle est. Je découvre aussi peut être un peu tard, tout cet univers des réseaux sociaux et tous les messages que vous m’avez envoyé qui me font chaud au coeur. Je découvre également tout le talent des Algériens à travers les différentes pages que j’ai pu parcourir et cela me rend fier ».

La légende du football algérien tient également à remercier « le Comité Olympique et le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour votre bienveillance ».

Enfin, Madjer conclut qu’il reste « le supporter numéro 1 des verts. Je leur souhaite le meilleur pour ce CHAN Insha’Allah. Et rendez vous à la CAN 2025 qui j’espère sera en Algérie ».