SIEM : LG Electronics Algérie présente sa gamme premium d’électroménagers innovants

LG ELECTRONICS Algérie participe à la première édition du Salon International de l’Électroménager – SIEM, qui se tient du 16 au 20 mars 2023 au Palais des Expositions (Safex – pavillon C), à Alger.

A l’occasion de ce salon, LG ELECTRONICS Algérie expose sa gamme de produits premium d’électroménagers, qui inclut la machine à laver, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, le téléviseur ainsi que l’enceinte Bluetooth. Ces produits sont dotés de technologies innovantes pour offrir une expérience utilisateur unique et répondre aux besoins des consommateurs les plus exigeants.

Lors de cet événement, les visiteurs peuvent découvrir les produits innovants de la firme sud-coréenne et bénéficier de promotions exclusives sur les produits exposés, tels que le téléviseur le plus primé au monde, LG OLED. Ce téléviseur continue d’élever la barre en matière de qualité d’image grâce à ses fonctionnalités avancées.

LG Algérie propose aussi le lave-vaisselle QuadWash, l’un des produits phares de la gamme premium d’électroménagers de la société, ainsi que la machine à laver Vivace. Celle-ci connaît un franc succès auprès des utilisateurs en raison de ses performances de lavage supérieures et optimales, avec une capacité de nettoyage des vêtements en seulement 39 minutes.

Au stand de LG Algérie, d’autres produits sont également exposés comme le réfrigérateur intelligent InstaView, qui permet aux utilisateurs de toquer deux fois sur la porte du réfrigérateur pour voir à l’intérieur sans avoir besoin d’ouvrir la porte. Les climatiseurs LG Dual Cool et Art Cool sont des options populaires pour les personnes cherchant à réguler la température de leur maison ou de leur bureau.

La XBOOM RP4 et la XBOOM OL 100 de LG ELECTRONICS Algérie sont également présentés aux visiteurs. Avec leur design élégant et leur portabilité, ces enceintes Bluetooth sont un choix idéal pour les audiophiles qui cherchent à profiter d’un son de qualité supérieure à tout moment et en tout lieu.