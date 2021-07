Sidi M’hamed: les grands noms du régime Bouteflika défilent de nouveau

Au tribunal de Sidi-M’hamed, dans la capitale Alger, et plus précisément au pôle spécialisé dans les affaires de corruption, les magistrats affectés pour passer au peigne fin les dossiers du second volet des affaires de corruption, vont et viennent, affairés, sachant qu’ils risquent de rater leurs vacances cette année encore.

Selon nos confrères du quotidien Le Soir d’Algérie, le cinquième étage du tribunal de Sidi-M’hamed est en ébullition. Les grands dossiers liés à la corruption ont été ressortis, et avec eux les grands noms du régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

Les piliers de la voute bouteflikienne sont désormais les principaux accusés dans de grosses affaires de corruption consignés dans 36 nouveaux dossiers répartis entre cinq chambres différentes du pôle spécialisé, indique la même source, qui précise que c’est au niveau de la cinquième chambre qu’un véritable défilé de personnalités, jadis au sommet de l’état, se déroule.

La crème de l’ancien régime

Chaque jour, pendant ces deux dernières semaines, des grands noms qui occupaient des postes importants avant le Hirak, sont présentés devant les juges afin d’être écoutés. Parmi ces noms figure Tayeb Louh, L’ancien garde des Sceaux. À ses côtés, figure aussi Tayeb Ben Hachem. Il est reproché aux deux hommes d’être au centre du scandale lié à l’achat des bracelets électroniques qui se sont avérés défectueux.

Outre Louh et son inséparable acolyte, défilent dans les couloirs de Sidi M’hamed, l’ancien ministre de l’Énergie Youssef Yousfi, Mohamed Hattab, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, mais aussi Khalida Toumi l’ex-ministre de la Culture, qui a vu son mandat de dépôt renouvelé, et dont les avocats ont dévoilé l’existence d’une note signée par l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui affirme que Khalida Touli avait agi en fonction des décisions prises par ce dernier.

D’ailleurs, Sellal lui aussi fait partie du défilé dans cette 5ᵉ chambre. Il est au centre l’affaire du groupe Metidji, lui, mais aussi les illustres Boudjema Talai, Abdelghani Zaâlane, Nouri Abdelwahab, Bouazgui Abdelkader, Mahdjoub Bedda, Rahiel Mustapha et bien sur Abdelkader Zoukh. D’un autre côté, l’enquête suit son cours concernant les affaires dans lesquelles sont mouillés Ahmed Ouyahya, Djamel Ould Abbès et Temmar Abdelwahid.

Du côté de la première chambre, un autre défilé loin d’être moins important, vu que parmi les participants figurent des grands noms comme Abdelhamid Melzi, Abdelghani Hamel, Saïd Bouteflika et Ali Haddad.