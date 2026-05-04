Sidi El Houari : Sonatrach et Sonelgaz s’engagent dans la réhabilitation du quartier historique d’Oran

Longtemps enlisé dans les lenteurs administratives, le dossier de réhabilitation de Sidi El Houari connaît une accélération notable.

À Oran, le chantier du plan permanent de sauvegarde du quartier historique arrive à son ultime étape, avec l’examen du troisième et dernier volet de l’étude. Derrière cette avancée, une série de décisions structurantes se dessinent, dont la mobilisation de grandes entreprises publiques pour redonner vie au cœur ancien de la ville.

Sidi El Houari : le plan de sauvegarde entre dans sa phase finale

La direction de la culture et des arts d’Oran a accueilli, en fin de semaine, une réunion consacrée à la dernière tranche du plan permanent de sauvegarde de Sidi El Houari. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs institutionnels, notamment des représentants de l’Assemblée populaire de wilaya et des directions concernées.

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Le décret exécutif n°03-324 du 5 octobre 2003 encadre l’élaboration des dispositifs de protection des secteurs sauvegardés et définit notamment :

Les règles générales d’aménagement

Les servitudes d’utilisation des sols

Les biens soumis à interdiction de modification ou de démolition

Les bâtiments nécessitant des interventions structurelles

Fait notable : la commune d’Oran, pourtant porteuse du projet, était absente de cette réunion, un élément relevé dans un contexte où la coordination institutionnelle reste déterminante.

Un projet relancé après des années de blocage

Classé secteur sauvegardé depuis février 2015, Sidi El Houari a longtemps souffert de retards. Le projet avait été gelé avant d’être relancé en 2021 avec la désignation du bureau d’études « Sehili Fayçal ».

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Ce dernier avait présenté une première phase accompagnée d’un programme de travaux urgents estimé à près de 80 milliards de centimes. Depuis, le dossier a connu une progression plus soutenue, jusqu’à atteindre aujourd’hui sa phase finale.

Sonatrach et Sonelgaz mobilisées pour la réhabilitation

En parallèle du plan global, plusieurs bâtiments situés dans le périmètre protégé ont été attribués à des entreprises publiques en vue de leur restauration.

Parmi les décisions actées :

La cession de l’ancien hôpital « Baudens » à Sonatrach

Sa transformation prévue en centre de formation de haut niveau

L’attribution à Sonelgaz d’un ancien lycée (Hussein Kadiri) pour un projet similaire

La décision concernant l’hôpital Baudens a été adoptée lors d’une délibération de l’Assemblée populaire de wilaya. Ce projet est présenté comme un levier central pour enclencher une dynamique de réhabilitation à plus grande échelle.

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D’autres acteurs devraient suivre, notamment Air Algérie et plusieurs directions locales, appelées à investir dans la restauration de bâtiments pour y installer leurs sièges.

Sidi El Houari – Oran : un quartier chargé d’histoire au cœur des enjeux

Sidi El Houari ne constitue pas un simple tissu urbain ancien. Il représente une mémoire vivante d’Oran, marquée par plusieurs périodes historiques :

Des traces préhistoriques (site d’Ifri et grottes anciennes)

La fondation par des groupes berbères et des marins andalous vers 902

La présence de pouvoirs islamiques locaux

L’occupation espagnole durant près de trois siècles

La colonisation française jusqu’à l’indépendance

Ce patrimoine confère au quartier une valeur culturelle et touristique stratégique. Son potentiel d’attractivité s’inscrit dans une dynamique plus large, alors qu’Oran figure dans certains classements internationaux parmi les destinations à forte valeur touristique.