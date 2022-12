Sidi Bel Abbès : un gigantesque incendie fait un mort et 9 blessés

Ce lundi matin, un incendie dans un appartement à Sidi Bel Abbès a causé un mort et au moins 9 blessés. En effet, selon un communiqué rendu public aujourd’hui par la protection civile, on a pu savoir que les services responsables sont intervenus à 2h30 du matin afin d’éteindre l’incendie. On notera que cet incident a eu lieu dans un appartement au 7e étage dans un immeuble R+9. Et ce, au niveau du quartier Aadl 1.200 logements dans la commune de Sidi Bel Abbès.

Selon la même source, on précisera que les 9 blessés ont été conduits à l’hôpital. Tandis que la femme décédée a été transférée au service mortuaire. Par ailleurs, aucun autre détail n’a été dévoilé à ce sujet . Notamment, l’âge de la victime ou bien les causes qui étaient à l’origine de cet incendie.

Sidi Bel Abbès : un incendié dévore 10 voitures

Encore dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, les services de la protection civile ont enregistré ce lundi matin un incendie au niveau d’un parking dans la résidence El Haouet. De ce fait, les pompiers sont intervenus afin d’éteindre le feu qui a dévoré 10 voitures. On notera que parmi ces 10 voitures, 6 ont été complètement brûlées. Tandis que les 4 autres ont été partiellement incendiées.

Heureusement, l’opération menée par les agents de la protection civile a permis, cependant, de sauver 76 véhicules au niveau du garage. Selon ce que rapporte le quotidien arabophone Ennahar, une enquête a été ouverte. En vue de déterminer les causes qui étaient à l’origine de l’incendie. Ainsi que les personnes impliquées, s’il est question d’un incendie volontaire.