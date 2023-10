Sidi Bel Abbès : un couple de narcotrafiquants et son associé appréhendés

La brigade antidrogue de Sidi Bel Abbès a récemment mené une opération fructueuse visant à démanteler un réseau de trafiquants de substances psychotropes.

Trois individus, dont un couple, ont été appréhendés pour leur implication présumée dans la détention et la vente de ces substances illégales. L’opération a eu lieu dans la commune de Tilmouni, située à seulement 8 km à l’est de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Sidi Bel Abbès : Ils vendaient de la drogue ensemble, arrestation d’un couple de trafiquants

Au cours de cette opération, les forces de l’ordre ont réussi à saisir un impressionnant stock de 1 874 comprimés hallucinogènes de type Prégabaline 300 mg, destinés à être écoulés sur le marché illicite. De plus, une somme d’argent dépassant les 10 millions de centimes a été confisquée, provenant présumément des bénéfices tirés de la vente de ces substances psychotropes.

Le groupe avait formé un réseau de trafic de stupéfiant et sévissait dans la région, revendant les cachets psychotropes et engrangeant de gros sommes en bénéfices. L’homme et sa femme étaient originaires de la région de Béchar

Ce coup de filet spectaculaire a été rendu possible grâce à la mise en œuvre d’un plan de sécurité minutieusement élaboré. Ce plan a permis l’arrestation méthodique des suspects les uns après les autres, démantelant ainsi le réseau de trafiquants actifs dans la région. Les suspects seront traduits devant le parquet compétent sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès.

Un réseau de trafic de médicaments international démantelé

Cette semaine, la SCLCO (Service Central de Lutte Contre le Crime Organisé) a également réussi à appréhender et à mettre sous les barreaux un réseau spécialisé dans le trafic de médicaments opérant à l’internationale depuis l’Algérie.

Parmi les éléments ciblés par le groupe de malfaiteurs, les fournitures pharmaceutiques, les médicaments et les équipements médicaux.

Au cours de l’opération, 22 636 unités de médicaments ont été saisies, les autorités ont également procédé à l’arrestation de deux membres clés du réseau, mettant un terme à son activité.