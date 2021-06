Sidi Bel-Abbès : Rebond des contaminations à la Covid-19

La pandémie Covid-19 regagne du terrain dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Depuis plusieurs jours, le nombre de cas diagnostiqués positifs est en constante augmentation.

Plusieurs wilayas en Algérie ont subi une progression des nouvelles contaminations à la COVID-19. Certaines wilayas à travers le territoire national ont subi des augmentations vertigineuses qui interpellent et soulèvent de véritables inquiétudes sur le danger menaçant la santé publique au cours de cette période estivale favorable aux regroupements publics et aux violations systématiques des gestes barrières.

Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, une hausse du nombre des cas positifs au coronavirus, qui n’est pas tellement alarmante, a réapparu ces derniers jours.

Ces jours-ci justement, nous sommes à une moyenne d’un décès par jour et 35 à 40 nouveaux cas de contamination quotidienne, alors que le service de réanimation comptabilise entre 10 et 15 patients tandis que la moyenne des personnes intubées est de 3 à 5 patients.

La situation n’est pas tellement alarmante

Interrogé par nos confrères de Liberté, le Pr Mourad Taleb, président de la commission Covid et chef de service d’épidémiologie et de médecine préventive du CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès, a déclaré, « ce qui est préoccupant, “c’est beaucoup plus le nombre de cas sévères qui est anormalement élevé et à tel point que pratiquement tous les services de réanimation Covid sont saturés ».

Pour lePr Mourad Taleb, il n’y a cependant pas lieu de parler de 3e vague, et les chiffres, bien que préoccupants, ne sont pas alarmants, » Heureusement que nous avons maintenant les moyens de réanimation qui sont très efficaces, notamment pour les cas de détresse respiratoire. Nous avons aussi des systèmes de ventilation d’air hyperpuissants jusqu’à 30 litres et c’est ce qui nous a permis d’éviter un grand nombre de transferts en réanimation », a-t-il rassuré.