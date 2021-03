Sidi Bel Abbes : Des pilleurs de tombes appréhendés

Les services de sécurité de la daïra de Sidi Ali Boussidi, dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, ont démantelé un réseau criminel pour motif d’atteinte à la sainteté des morts, profanation des tombes et association de malfaiteurs.

Le groupe en question, composé de 6 membres, dont l’âge est entre 28 et 53 ans, a été appréhendé et présenté à la justice, ce vendredi 12 mars 2021. L’arrestation est principalement due à l’information, d’abord reçue par les services de sécurité de la daïra, qui signalait le vandalisme et la profanation de plusieurs tombes par des individus inconnus.

Le mode opératoire de la bande se divisait en deux catégories principales, la première était chargée de piller les tombes dans le but de voler les plombages en or ou en argent des personnes décédées, tandis que la deuxième avait pour objectif de revendre le butin volé, avant de procéder à un partage.

Les forces de police nationale ont, de ce fait, saisi une quantité d’or estimée à 15.3 grammes, et une quantité d’argent de 33.3 grammes ainsi qu’une somme de 50 000 DA.

Une enseignante enceinte victime d’agression par un collégien

L’agression a eu lieu la semaine dernière au collège Rabah Riabi de Khemis El Khechna. Arrivée en retard à un examen, l’enseignante l’interpelle pour lui demander des explications, mais le collégien s’emporte en la poussant sur une table en la mettant à terre avant de lui donner un coup de poing au ventre.

» Elle était enceinte de huit semaines. Le médecin lui a prescrit un congé de 10 jours pour cette agression qui pouvait lui être fatale pour son fœtus », a déclaré à El Watan un des collègues de la victime.