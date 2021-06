Sidi-Bel-Abbès : de la drogue dans les cartables des écoliers

La consommation et la vente de la drogue vient de franchir encore une fois une limite dangereuse, et ce, face à l’impuissance des autorités et de la population. Dans la localité de Belouladi, daïra de Sidi-Lahsen, situées dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, trois enfants âgés entre 8 et 11 ans ont été retrouvés gisant sur le trottoir, en plein délire, après avoir consommé des psychotropes. Les trois enfants étaient apparemment exploités par 3 dealers, âgés entre 26 et 38 ans.

Les habitants de la localité de Belouladi, dans la daïra de Sidi-Lahsen, n’ont pu que s’indigner face à cette affaire dans laquelle trois petits enfants ont failli perdre la vie. Selon nos confrères du quotidien Le Soir d’Algérie, ce sont des citoyens qui découvert, sur le trottoir de l’une des ruelles, ces trois mioches qui se trouvaient en plein délire, et affalés à même le sol.

De la drogue dans les cartables

Une fois les trois petits enfants découverts par les citoyens, ces derniers ont été admis en toute urgence au service de réanimation du CHU de Sidi-Bel-Abbès pour une prise en charge médicale. Cependant, les services de sécurité, qui ont été alertés, se sont également saisis des sacs-à-dos des 3 écoliers, ou une importante quantité de psychotropes a été découverte.

En effet, toujours selon la même source, 118 comprimés psychotropes ont été retrouvés dans les cartables des trois élèves, d’où l’ouverture d’une enquête qui a permis de remonter jusqu’à trois dealers âgés de 26 à 38 ans. Une fois les domiciles de ces derniers perquisitionnés, la police a pu trouver 208 comprimés chez l’un d’eux et 243 chez son acolyte ainsi que neuf flacons contenant du produit hallucinogène.

Les mis en cause sont accusés d’exploitation de mineurs, et d’incitation de mineurs à des faits répréhensibles, mais aussi d’écoulement de psychotropes, et de détention de psychotropes. L’enquête reste toujours en cours toutefois, et ce, afin de terminer pour qui, les enfants retrouvés délirants et presque morts, devaient-ils remettre la marchandise.