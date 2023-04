Sidi Bel Abbès : 17 élèves victimes d’une intoxication alimentaire

Mercredi, l’école Emir Abdelkader, située dans la commune de Tegalimat, au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbes, a connu une situation alarmante après que 17 élèves ont été empoisonnés en consommant des graines d’arbres plantés aux abords et dans la cour de recréation de l’école.

Les symptômes d’intoxication sont apparus sur ces derniers durant la matinée, ce qui a nécessité l’intervention des services de la protection civile, qui les ont rapidement transférés à l’hôpital Hadid Aissa pour recevoir les premiers soins.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de l’empoisonnement, d’autant plus que les élèves n’ont pas pris de repas à l’école. Il a été découvert que les graines d’arbres plantés à proximité de l’école et dans sa cour étaient la source de l’empoisonnement, de forme similaire aux graines du caroubier.

L’un des élèves a mangé la graine et en a distribué à ses camarades, croyant qu’elles étaient comestibles, ce qui les a empoisonnés.

Le maire de Tigalimat a confirmé que les mesures nécessaires ont été prises pour éliminer les arbres qui étaient la source de l’empoisonnement, et que les élèves se sont rétablis après avoir reçu des soins médicaux et sont retournés à l’école comme d’habitude.

Un homme meurt à Sidi Bel Abbes percuté par un train

Un accident mortel s’est produit dans la soirée du samedi près du village « Bouzid » dans la commune d’Aïn El Berd, située à environ 25 km au nord de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Selon ce que rapporte un média arabophone, un train de voyageurs a heurté un homme sur le chemin de fer, entraînant son décès immédiat.

De ce fait, le corps de la victime a été transporté à l’hôpital par les éléments de la protection civile qui sont intervenus immédiatement. Dans le même sillage, il convient de noter que les autorités responsables ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.