Sidérurgie : Tosyali injecte 2,5 milliards de dollars pour faire d’Oran un géant mondial de l’acier

Le géant turc Tosyali Holding consolide son ancrage stratégique en Algérie. À travers un investissement massif de 2,5 milliards de dollars, le complexe de Bethioua s’apprête à changer d’échelle pour devenir l’un des pôles sidérurgiques les plus importants au monde. Cette extension majeure vise non seulement à décupler les capacités de production, mais aussi à fournir les composants essentiels aux industries automobile et énergétique nationales.

Porté par une croissance fulgurante, le groupe Tosyali, qui a bondi de la 84e à la 46e place mondiale en quatre ans, mise désormais sur l’Algérie pour intégrer le prestigieux « Top 20 » des producteurs d’acier.

Renforcement des capacités de production

Le président du groupe, Fuat Tosyali, a tracé une feuille de route ambitieuse qui transformera totalement la physionomie du complexe de Bethioua d’ici 30 mois. Cette restructuration prévoit une augmentation massive du volume annuel, faisant passer la production de 6,5 millions à 10 millions de tonnes. Tandis que le rendement quotidien doublera sa cadence pour atteindre les 100 000 tonnes par jour.

Cette montée en puissance s’appuie sur l’atout stratégique majeur que constitue le minerai de fer de Gara Djebilet, dont les premières livraisons alimentent déjà le site d’Oran en attendant la mise en service d’une unité de traitement à Béchar d’une capacité initiale de 2 millions de tonnes par an.

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L’acier plat : le nouveau moteur de l’industrie automobile

Tosyali Algérie ne se contente plus de produire de l’acier de construction. Le groupe opère un virage stratégique vers les produits à haute valeur ajoutée. Une nouvelle unité d’acier galvanisé entrera bientôt en service pour répondre aux besoins de l’industrie automobile locale.

Dès le troisième trimestre 2026, sur une capacité totale de 1,6 million de tonnes d’acier plat, 700 000 tonnes seront spécifiquement dédiées aux constructeurs automobiles installés en Algérie. Cette étape est cruciale pour augmenter le taux d’intégration nationale des véhicules « Made in Algeria ». Les secteurs de l’électroménager et de l’énergie (canalisations gazières et pétrolières) figurent également parmi les débouchés prioritaires.

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Engagement pour un acier « vert »

Conscient des exigences environnementales internationales, Tosyali prépare déjà l’avenir. En collaboration avec la compagnie nationale Sonatrach, le groupe développe un projet de production d’hydrogène vert. Cette technologie permettra de décarboner progressivement la production d’acier, garantissant ainsi la compétitivité des exportations algériennes sur les marchés mondiaux, notamment européen, soumis à des normes écologiques de plus en plus strictes.

À terme, le complexe de Bethioua fonctionnera comme une plateforme totalement intégrée : de l’extraction de la matière première dans le Sud à la fabrication de produits finis high-tech à l’Ouest. Une stratégie qui confirme la place centrale de la sidérurgie dans la nouvelle architecture économique de l’Algérie.

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