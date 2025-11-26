Sidérurgie : l’Algérie rejoint le TOP 3 des pays arabes producteurs d’acier en 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif pour l’industrie algérienne du fer et de l’acier. En l’espace de quelques mois seulement, le pays a enregistré une croissance spectaculaire de 15 % dans la production d’acier brut, un rythme inédit qui propulse l’Algérie parmi les économies montantes dans ce secteur stratégique, essentiel pour la construction, l’infrastructure et l’industrie lourde.

Selon un rapport publié par l’Union arabe du fer et de l’acier, l’Algérie s’est distinguée en octobre 2025 comme le principal moteur de la performance nord-africaine. Durant ce mois, la production nationale a atteint 460 000 tonnes d’acier brut.

Un chiffre qui témoigne de l’entrée des complexes sidérurgiques du pays dans une phase de production intensive, fonctionnant désormais à pleine capacité. Cette dynamique reflète aussi les investissements réalisés ces dernières années pour moderniser les installations industrielles et renforcer l’intégration nationale du secteur.

Sidérurgie : l’Algérie devient un acteur majeur grâce à une hausse historique de la production

Cette progression intervient alors que l’Algérie affirme de plus en plus sa volonté de devenir un acteur clé de l’industrie sidérurgique régionale et mondiale. L’acier demeure en effet l’un des matériaux les plus stratégiques à l’échelle internationale, indispensable à la fabrication d’infrastructures, de logements, d’équipements industriels, mais aussi de véhicules et de machines.

En parallèle, des pays comme l’Égypte et l’Arabie saoudite maintiennent leurs positions de tête dans le monde arabe, mais la montée rapide de l’Algérie rééquilibre progressivement le paysage régional.

Le rapport souligne également que, de manière générale, le secteur du fer et de l’acier dans les pays arabes a connu une croissance de 7,2 % durant les dix premiers mois de 2025. Cette tendance confirme l’importance grandissante de la région dans le marché mondial de l’acier, porté par des investissements massifs, des projets d’industrialisation et l’émergence de nouvelles capacités de production.

Un bond de 15 % propulse l’Algérie parmi les puissances émergentes

Ce dynamisme du secteur algérien intervient dans un contexte de profondes transformations industrielles. Le pays s’apprête en effet à entamer l’exploitation du gigantesque gisement de Gara Djebilet, l’un des plus grands gisements de fer au monde. L’entrée en production de ce site, prévue à partir du premier trimestre 2026, devrait modifier significativement la carte industrielle du pays.

Les experts estiment que ce projet permettra non seulement de renforcer la souveraineté minière de l’Algérie, mais aussi de fournir une matière première stratégique aux complexes sidérurgiques nationaux, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des importations.

Avec ces avancées, l’Algérie semble engagée dans une trajectoire ascendante, aspirant à devenir un acteur incontournable de la sidérurgie dans la région et au-delà. Si les tendances actuelles se confirment, 2026 pourrait être l’année d’un véritable saut qualitatif pour l’industrie nationale de l’acier.