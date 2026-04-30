Sidérurgie : AQS et Tosyali lance la course vers l’excellence en Algérie

La société Algerian Qatari Steel (AQS) a officiellement entamé les préparatifs pour l’extension de son complexe sidérurgique de Bellara, situé à El Milia (Jijel). Une annonce qui intervient dans un contexte de croissance globale du secteur, marqué également par les ambitions de Tosyali.

L’annonce a été faite par le directeur général adjoint de l’entreprise, Sofiane Chaib Setti, en marge d’une journée d’étude consacrée à la sécurité institutionnelle et à la protection de l’économie nationale. Cette seconde phase de développement vise non seulement à accroître les capacités de production du site, mais aussi à diversifier la gamme de produits sidérurgiques afin de consolider la présence du groupe sur les marchés nationaux et internationaux.

Croissance de la filière acier : AQS s’aligne sur les ambitions de Tosyali

Cette accélération d’AQS s’inscrit dans une dynamique de croissance sans précédent pour la filière acier en Algérie. Elle fait écho à l’annonce récente du groupe Tosyali, qui a révélé un investissement colossal de 2,5 milliards de dollars pour l’extension de ses propres capacités de production.

Ce projet vise à doubler sa production quotidienne pour atteindre 100 000 tonnes, dont une part significative sera dédiée à l’acier pour l’industrie automobile.

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À l’instar de Tosyali, AQS confirme ainsi la volonté de l’Algérie de réduire sa dépendance aux importations et de s’imposer comme un hub sidérurgique mondial.

Complexe de Bellara : Une extension stratégique pour conquérir le marché mondial

Selon Chaib Setti, les préparatifs techniques pour Bellara sont d’ores et déjà lancés, tandis que l’annonce officielle de la mise en œuvre effective interviendra prochainement. Cette expansion doit soutenir une croissance déjà robuste :

« Nos produits ont réussi à pénétrer les marchés de 45 pays à travers le monde, et nous prévoyons d’atteindre un 46ème pays dès cette semaine », a précisé le responsable, soulignant la compétitivité croissante de l’acier algérien à l’étranger.

Sécurité industrielle : Comment AQS intègre l’IA pour protéger sa production

Par ailleurs, la journée d’étude organisée par la société a permis de réunir experts, universitaires et praticiens pour débattre des enjeux de la sécurité interne des entreprises. L’objectif est d’adapter les protocoles de protection économique aux nouvelles réalités technologiques.

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Le débat a notamment porté sur l’intégration de l’intelligence artificielle et de ses diverses applications dans les dispositifs de sécurité, un levier jugé indispensable pour anticiper les risques et garantir la pérennité des infrastructures industrielles stratégiques du pays.