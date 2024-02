Sider El Hadjar : un plan XXL pour le fleuron de l’industrie algérienne

Le fleuron de l’industrie sidérurgique algérienne, le complexe Sider El Hadjar (wilaya d’Annaba), va bénéficier prochainement d’un nouveau plan de développement. Pour ce faire, le gouvernement compte investir une somme faramineuse.

En effet, lors d’une séance plénière au parlement, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, a déclaré que l’Etat va allouer une enveloppe financière de 500 millions de dollars (un demi milliard USD) destinée à la modernisation des installations du complexe Sider El Hadjar.

Concrètement, ce projet de développement vise à accroitre la rentabilité de l’usine au moyen d’un plan global de à niveau technologique. Ce dernier consistera en l’installation d’une unité de réduction directe (DRI), de deux (2) nouvelles aciéries électriques, et le réhabilitation de la filière des produits plats.

En outre, il faut savoir que ce plan, nécessitant un investissement total de 2,5 milliards de dollars, permettra au complexe Sider El Hadjar de produire, à l’horizon 2028, un volume de 2,5 millions de tonnes de fonte et d’acier par an (1,7 mt de produits longs et 0,7 mt de produits plats).

Afin d’assurer la réussite de cette transition technologique, la direction de Sider El Hadjar compte investir aussi dans la formation. Ainsi, le PDG Karim Boulaioune a indiqué que le complexe prévoit de renforcer les dispositifs relatifs à la formation professionnelle et la formation en continue.

Les complexes de Tosyali et de Bellara bénéficient de plans de développement

Lors de la même séance plénière, A. Aoun a annoncé que le complexe de Tosyali (Oran) commencera à produire, à partir du 2e semestre 2024, le fer plat destiné aux industries de l’emballage, de l’automobile et de l’électroménager.

Ce pas en avant, a expliqué le ministre, permettra de couvrir 80% des besoins du marché national pour ce type de produit. De plus, le complexe de Bellara (Jijel) entamera, à son tour, la production de fer plat dès le premier semestre de l’année 2025.

En ce qui concerne le complexe de Bellara, fruit d’un partenariat algéro-qatari, il se spécialise à l’heure actuelle dans la production de fer à béton, de bobines de fil d’acier et de moules en fer, et sa capacité de production atteint 2,5 millions de tonnes par an.

Cependant, Ali Aoun a fait savoir qu’une étude de faisabilité est actuellement en cours pour étendre le complexe et diversifier ses produits afin d’augmenter, à terme, sa capacité de production à 4 millions de tonnes par an.

Notons enfin que le complexe de Sider El Hadjar (Annaba) emploie quelque 5600 sidérurgistes, quant au complexe de Bellara (Jijel), il a contribué à la création de 1380 postes d’emploi directs et 5000 postes indirects.