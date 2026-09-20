Sid-Ahmed Agoumi, figure majeure du cinéma algérien, s’éteint à l’âge de 86 ans

La scène artistique algérienne est en deuil. L’éminent comédien Sid-Ahmed Agoumi, de son vrai nom Ahmed Meziane, s’est éteint, laissant derrière lui un héritage culturel inestimable. Figure de proue du 7e art et du 4e art, il a marqué de son empreinte des décennies d’histoire artistique nationale.

Une vie dédiée aux planches et à l’écran

Né en 1940, le défunt a mené une carrière d’une richesse exceptionnelle, s’illustrant avec brio au théâtre, à la télévision et au cinéma à travers plus de 50 œuvres mémorables.

Sur les planches, il a incarné des rôles mythiques dans des pièces majeures telles que « Les enfants de la Casbah », « Des roses rouges pour moi », « Le cadavre encerclé », « Hassan Terro », ainsi que « L’homme à la sandale de caoutchouc ».

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie « partenaire important » des États-Unis : retour sur la visite de Boulos à Alger

À l’écran, le public algérien l’a retrouvé dans des productions cinématographiques et télévisuelles de premier plan, à l’instar de « Z », « Morituri », « Le moulin », « De l’autre côté de la mer », « C’était à Alger », et plus récemment dans la célèbre série comique à succès « Achour El Acher ».

Un homme de culture et de gestion

Au-delà de son talent d’interprète, Sid-Ahmed Agoumi a également mis son savoir-faire au service des institutions culturelles du pays.

Il a notamment occupé les fonctions de directeur de la Maison de la culture et du théâtre de Tizi Ouzou, ainsi que des Maisons de la culture de Annaba et Constantine entre 1974 et 1975, avant de diriger le prestigieux Théâtre National Algérien.

Un hommage unanime de la famille artistique

À l’annonce de cette tragique disparition, l’Office National des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (ONDA) a tenu à saluer la mémoire d’un membre éminent et d’un pionnier de la culture algérienne.

Dans un communiqué officiel, le directeur général de l’ONDA, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté artistique et culturelle nationale, priant le Tout-Puissant d’accueillir le regretté en Son Vaste Paradis.

🟢 A LIRE AUSSI : Diaspora algérienne : 1,79 milliard de dollars envoyés en Algérie en 2025 (IFAD)

Avec le départ d’Ahmed Meziane, alias Sid-Ahmed Agoumi, l’Algérie perd l’une de ses figures les plus emblématiques, dont les rôles resteront à jamais gravés dans la mémoire collective et le patrimoine culturel national. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.