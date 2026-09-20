Décès de Sid-Ahmed Agoumi : le message de condoléances de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la suite du décès de l’artiste Ahmed Meziane, connu sous le nom de scène de Sid-Ahmed Agoumi. La Présidence de la République a diffusé un communiqué ce dimanche 20 septembre 2026. Le comédien, né en 1940, s’est illustré au théâtre, à la télévision et au cinéma durant plus de soixante ans.

Un message de condoléances du président Tebboune

Dans son message, le président a exprimé une douleur partagée avec la famille de l’artiste et son public. « C’est avec une profonde douleur que nous avons appris le rappel à Dieu de notre ami, le défunt artiste Ahmed Meziane, dit Sid Ahmed Agoumi », a-t-il écrit. Il évoque également « l’une des figures les plus célèbres et les plus prestigieuses » de la scène culturelle nationale.

Le chef de l’État salue par ailleurs « un comédien émérite et un intellectuel jaloux de la culture nationale et de l’authenticité de l’art algérien ». Il rappelle que l’acteur a marqué « plus de 50 films et œuvres cinématographiques et télévisuelles », citant notamment les films Z et Chronique des années de braise.

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Une carrière de plus de 50 œuvres au théâtre et au cinéma

Sur les planches, Sid-Ahmed Agoumi a incarné des rôles marquants dans « Les enfants de la Casbah », « Des roses rouges pour moi », « Le cadavre encerclé », « Hassan Terro » ainsi que « L’homme à la sandale de caoutchouc ». À l’écran, le public l’a retrouvé dans « Z », « Morituri », « Le moulin », « De l’autre côté de la mer » et « C’était à Alger ». Plus récemment, il tenait un rôle dans la série comique « Achour El Acher ».

Au-delà de l’interprétation, l’artiste a dirigé plusieurs institutions culturelles. Il a occupé la fonction de directeur de la Maison de la culture et du théâtre de Tizi Ouzou, ainsi que des Maisons de la culture d’Annaba et de Constantine, entre 1974 et 1975. Il a ensuite dirigé le Théâtre National Algérien.

L’ONDA salue la mémoire d’un pionnier de la culture

À l’annonce de cette disparition, l’Office National des Droits d’Auteur et des Droits Voisins a rendu hommage à un membre éminent de la culture algérienne. Dans un communiqué, le directeur général de l’ONDA a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à l’ensemble de la communauté artistique nationale. Il a prié le Tout-Puissant d’accueillir le comédien en Son Vaste Paradis.

Le président Tebboune a tenu, dans son message, à rappeler un lien personnel avec l’artiste disparu. « Je l’ai personnellement connu comme un grand homme et un ami doté d’une noble fibre patriotique et humaine », a-t-il écrit. Il a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille culturelle et artistique dans son ensemble.

Le président a par ailleurs souligné la longévité exceptionnelle de la carrière de l’acteur. Il évoque « un visage dont les créations théâtrales et cinématographiques ont accompagné des générations depuis les années 1960 ». Le message présidentiel se conclut par une formule religieuse traditionnelle : « À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons ».

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