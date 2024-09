Sialendoscopie : une approche innovante pour traiter les maladies des glandes salivaires

La sialendoscopie est une technique endoscopique interventionnelle qui permet de visualiser les canaux des glandes salivaires pour diagnostiquer et traiter les pathologies associées. Grâce à cette méthode, les anomalies présentes à l’intérieur des canaux sont identifiées, puis une intervention endoscopique est réalisée pour le traitement, soit lors de la même séance, soit lors d’une session ultérieure.

Dans quels cas la sialendoscopie est-elle indiquée ?

Les maladies des glandes salivaires se divisent principalement en deux catégories : « obstructives » et « non obstructives ». Parmi celles-ci, on trouve des infections chroniques ainsi que des troubles liés à une activité réduite ou à un gonflement des glandes, souvent associés à l’apport d’iode radioactif ou à certaines maladies auto-immunes.

🔵 À LIRE AUSSI >> Cancer de la vessie : Comment reconnaître les symptômes et agir rapidement

De plus, la formation de calculs ou de sténoses dans les canaux salivaires peut entraîner une diminution de la sécrétion salivaire, provoquant ainsi une sécheresse buccale. La sialendoscopie est une méthode efficace pour le diagnostic et le traitement des infections responsables de gonflements récurrents des glandes salivaires, ainsi que des autres affections de ce type.

Comment se déroule une sialendoscopie ? Et quelle est sa durée ?

La procédure consiste à introduire un télescope de 1,1 à 1,6 millimètres de diamètre par la bouche afin d’observer les conduits des glandes salivaires. Les canaux, élargis progressivement, sont ensuite explorés dans leur totalité. Cette méthode permet de traiter des problèmes tels que les calculs ou les sténoses des canaux.

🔵 À LIRE AUSSI >> Le cancer du pénis : un sujet souvent tabou, mais essentiel à connaître

La durée de l’intervention peut varier : elle dure parfois une heure, mais peut s’étendre jusqu’à 5 ou 6 heures dans les cas complexes, notamment lorsqu’il s’agit de fragments de calculs difficiles à retirer. Ceux-ci peuvent être extraits directement ou, si nécessaire, fragmentés à l’aide d’un laser ou d’une lithotritie, puis enlevés en une ou plusieurs séances. La durée et le déroulement du traitement dépendent de la nature de la maladie et des spécificités de chaque patient.

Quels sont les avantages de la sialendoscopie pour les patients ?

Autrefois, le traitement des troubles des glandes salivaires nécessitait souvent une intervention chirurgicale lourde. Aujourd’hui, grâce à la sialendoscopie, une technologie moderne et moins invasive, ces traitements sont devenus plus simples et moins contraignants.

Cette méthode réduit non seulement les complications et la durée des interventions, mais elle raccourcit également le séjour à l’hôpital, rendant ainsi le processus de traitement plus confortable pour les patients. Dans certains cas, la sialendoscopie peut être associée à des chirurgies intra-orales limitées.

La procédure est-elle adaptée à tous les patients ?

Bien que la sialendoscopie convienne à la majorité des patients, certaines restrictions anatomiques peuvent empêcher l’accès aux canaux salivaires par la bouche. Par exemple, des canaux très étroits ou présentant des anomalies peuvent rendre la procédure difficile. Toutefois, sauf dans des cas exceptionnels, cette méthode est applicable à presque tout le monde.

La sialendoscopie est-elle douloureuse ? Une anesthésie est-elle nécessaire ?

La procédure peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale. Si une anesthésie générale est choisie, une nuit d’observation à l’hôpital est généralement recommandée. En revanche, avec une anesthésie locale, le patient peut rentrer chez lui à la fin de la journée, sans difficulté.

Aucune préparation spécifique n’est nécessaire avant une sialendoscopie. Le patient est simplement informé des modalités de l’anesthésie. Des examens complémentaires, tels qu’une échographie ou une tomographie, sont habituellement requis pour évaluer l’état des glandes salivaires, localiser un calcul ou identifier une sténose.

Le taux de réussite diffère-t-il entre la chirurgie ouverte et la sialendoscopie ?

La chirurgie ouverte des glandes salivaires implique souvent une ablation complète de la glande, ce qui en fait une intervention plus radicale et plus risquée. En revanche, la sialendoscopie est une approche moins invasive, préservant largement la glande salivaire.

🔵 À LIRE AUSSI >> Tout savoir sur la chimio-embolisation et la radio-embolisation dans le traitement des tumeurs

L’utilisation de la sialendoscopie est en constante augmentation. Au cours des dix dernières années, cette méthode a gagné en popularité à travers le monde. Malgré son coût élevé et sa complexité, une dizaine de centres en Turquie, y compris des hôpitaux universitaires et privés, pratiquent désormais cette méthode. Introduite en 2008-2009, la sialendoscopie est disponible au Centre de Santé Anadolu depuis 2024, faisant de ce dernier l’un des rares établissements en Turquie à l’utiliser.

Quand consulter un médecin ?

Il est important de consulter un spécialiste ORL en présence de symptômes tels qu’une bouche sèche due à une faible sécrétion salivaire, un gonflement des glandes salivaires lors des repas, des infections récurrentes, une diminution de la salive après un traitement à l’iode radioactif, des difficultés à avaler ou une augmentation des infections dentaires.