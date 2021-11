Shirine Boutella à l’affiche de la série Christmas Flow sur Netflix

Nos algériens ne cessent de briller dans les quatre coins du monde dans tous les domaines. Cette fois-ci il s’agit d’une grande actrice franco-algérienne qu’on a vue sur nos écrans et même sur les réseaux sociaux, qui brillera dans une série autour d’un grand événement à l’étranger.

Chaque année, vers la fin du mois de novembre, les films et les séries de Noël se multiplient. Une rude concurrence s’installe. Néanmoins, la nouvelle série Netflix réunissant deux visages très connus dans le monde artistique et cinématographique français risque de détrôner les autres.

Il s’agit de l’actrice franco-algérienne, Shirine Boutella et le chanteur français, Julien Bouadjie, dit « Tayc » en protagonistes qui se démarquent cet hiver.

Shirine, l’étoile au sommet du sapin artistique

Shirine et Tayc qu’on voit sur beaucoup d’affiches, sont les acteurs principaux dans la nouvelle et la première série française au thème de Noël disponible sur la célèbre plateforme Netflix, la série est appelée « Christmas Flow ».

L’actrice franco-algérienne a déjà participé dans des programmes algériens de grande envergure à l’instar du feuilleton Lkhawa (les frères) ou encore à l’international comme sa participation dans Lupin. Elle joue le rôle principal de Lyna, une journaliste féministe complètement désintéressée par l’amour et les histoires de cœur, qui fait une rencontre inattendue avec un rappeur, une rencontre qui va changer sa vie et surtout sa vision de l’amour.

Pour rappel, Shirine Boutella est actrice mais aussi « youtubeuse » avec plus de 560 000 abonnés et « influenceuse » sur les réseaux notamment Instagram avec plus de 2.5 millions d’abonnés.