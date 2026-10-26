Shenzhen accueille 30 jeunes Algériens du programme Seeds for the Future de Huawei

Trente étudiants algériens ont pris la direction de Shenzhen, capitale technologique du sud de la Chine, dans le cadre de la dixième édition de « Seeds for the Future », le programme international de formation aux métiers du numérique porté par Huawei. Annoncée le 25 octobre, cette participation constitue le contingent algérien le plus important jamais envoyé depuis les débuts de l’initiative dans le pays.

Ce record traduit un appétit grandissant pour les parcours d’excellence en TIC et une volonté d’ouvrir davantage de portes vers les grandes plateformes internationales d’innovation. Pendant leur séjour, les participants alternent cours théoriques, ateliers pratiques, visites de sites industriels et rencontres avec des ingénieurs du secteur.

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« Seeds for the Future » rassemble des profils venus de différents horizons

La composition du groupe retient l’attention. Les trente jeunes sélectionnés proviennent d’établissements relevant de quatre tutelles différentes : l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, la Poste et les Télécommunications, l’Intérieur et les Collectivités locales, ainsi que la Formation et l’Enseignement professionnels.

Cette ouverture à des cursus variés marque une inflexion claire. Huawei Algérie cherche à dépasser le seul vivier universitaire classique pour toucher aussi les filières techniques et professionnelles. Un choix qui fait écho aux efforts nationaux de diversification des parcours.

Les bénéficiaires repartiront avec un bagage composé de compétences techniques, mais aussi d’une exposition directe à des méthodes de travail et à une culture professionnelle très différentes des leurs.

Shenzhen, terrain d’apprentissage et vitrine des technologies émergentes

La métropole chinoise ne doit rien au hasard. Elle concentre des centres de recherche, des lignes de production avancées et des laboratoires dédiés à l’intelligence artificielle. Les étudiants y découvrent concrètement comment une idée passe du prototype au produit commercialisé à l’échelle mondiale.

La ville est déjà familière à certains talents algériens. En juin dernier, trois étudiants issus de l’USTHB, de l’ENSTICP et de l’ENSIA ont remporté le grand prix mondial de la Huawei ICT Competition à Shenzhen, face à des équipes venues de plus d’une centaine de pays. Une référence qui pèse dans la motivation des nouveaux arrivants.

Au-delà de l’aspect pédagogique, le séjour comporte un volet culturel assumé. Échanger avec des étudiants d’autres continents, comprendre un autre rapport au travail et à l’ingénierie : le programme mise autant sur l’ouverture d’esprit que sur le savoir-faire technique.

Dix ans de présence algérienne dans le programme « Seeds for the Future »

L’édition en cours revêt une dimension symbolique puisqu’elle boucle une décennie de participation algérienne. Lancée pour former les jeunes aux métiers du numérique et favoriser les passerelles culturelles, l’initiative s’est progressivement installée dans le paysage de la formation nationale.

Son périmètre n’a cessé de s’élargir. En septembre, le groupe chinois annonçait le passage de cinquante à plus de quatre-vingts bénéficiaires pour sa douzième session locale, avec l’implication inédite de cinq départements ministériels.

En Algérie, cette initiative fait partie de la vision de Huawei de contribuer au développement des compétences numériques et de favoriser les ponts de collaboration entre l’éducation, la formation et le secteur de la technologie, en créant des compétences capables de suivre le rythme de la transformation numérique et de tirer parti des opportunités offertes par les nouvelles technologies.

À travers le programme « Seeds for the Future », Huawei Algérie confirme son engagement continu à soutenir les jeunes talents, à promouvoir les opportunités d’apprentissage et d’échanges internationaux, et à ouvrir de nouvelles voies pour les étudiants algériens dans les domaines de la technologie, de l’innovation, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

« Seeds for the Future » est l’un des programmes mondiaux de Huawei pour les étudiants et les jeunes TIC talentueux. Le programme vise à développer les compétences techniques et de leadership des participants, à favoriser les échanges culturels et à mettre en contact les jeunes talents avec des experts mondiaux en technologie et en innovation.

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À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est un leader mondial des infrastructures TIC et des terminaux intelligents. L’entreprise s’engage à amener le monde numérique à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation, afin de bâtir un monde intelligent et entièrement connecté :

faire de la connectivité ubiquiste un droit pour tous et le socle de l’intelligence ; fournir une puissance de calcul diversifiée pour rendre le cloud omniprésent et l’intelligence accessible partout ; permettre aux secteurs et aux organisations de devenir plus agiles, efficientes et dynamiques grâce à des plateformes numériques robustes ; et réinventer l’expérience par l’IA, pour des usages hautement personnalisés dans tous les scénarios — domicile, mobilité, travail, divertissement, sport et santé.

Huawei emploie environ 207 000 collaborateurs, opère dans plus de 170 pays et régions, et sert plus de 3 milliards de personnes. Plus d’informations : www.huawei.com