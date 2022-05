Shédio, une startup qui vise à promouvoir le tourisme en Algérie

Le continent africain accuse un retard considérable lorsqu’il s’agit de la quatrième révolution industrielle. Cela va du manque de qualifications à une absence de prise de conscience des opportunités que représentent ces futures technologies, qui comprennent l’IA, la robotique, l’Internet des objets, la blockchain ou encore l’impression 3D. Toutefois, la partie pourrait rapidement évoluer, dans la mesure où de nombreuses startups du continent ouvrent la voie en tentant d’innover pour régler certains problèmes pratiques. Au nombre de ces start-ups figure Shédio.

Shédio est une start-up algérienne créatrice de contenus immersifs à destination de la réalité augmentée et virtuelle, au service du tourisme ainsi que du patrimoine culturel. L’objectif étant de permettre de démocratiser et de faciliter l’accès aux patrimoines culturels algériens. Grâce à cette idée, Shédio a décroché une place en tant que finaliste du cycle 2021 d’Emerging Valley.

L’Algérie recense plus d’un millier de sites à vocation touristique (1 038, selon Shédio), parmi lesquels sept sont répertoriés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Fière de cette richesse, Feriel Tounsi, cofondatrice de Shédio, à côté de Doria Tounsi ainsi que son équipe, ont souhaité réaliser une enquête d’opinion concernant la popularité de ces sites. Selon les résultats, plus de 80 % du panel n’avait jamais été amené à visiter ces monuments et plus de 70 % ignoraient leur existence.

Les motifs cités allaient du manque d’accessibilité aux sites, à un état de dégradation très avancé des édifices, en passant par la présence de l’administration publique. Shédio a alors choisi de faire appel à la technologie pour dépasser ces obstacles. La start-up offre ainsi un service de tourisme numérique alliant conception 3D, tournées virtuelles, ainsi que réalité virtuelle et augmentée.

Une solution offerte aux professionnels du tourisme

Le but de la start-up, à en croire les fondatrices de Shédio, est de réaliser des reportages grand public susceptibles d’être retransmis sur des chaînes de télévision, dans des lieux touristiques, au sein de musées ou encore lors d’expositions. «L’entreprise envisage de créer des musées virtuels interactifs en 3D ainsi qu’une application de visite 360 sur le Web et sur mobile. L’intégration de notre technologie dans les casques de réalité virtuelle pourrait permettre aux touristes visitant un site de s’y promener tout en le découvrant au moment de sa construction, c’est ce qu’on appelle le contenu immersif», explique Feriel Tounsi.

Par ailleurs, selon elle, la reconstitution de sites archéologiques et historiques et différents monuments et biens du patrimoine algérien en 3D profite autant aux entités relevant du secteur touristique qu’aux professionnels et entreprises de la culture désireux de présenter leurs projets. « Nos objectifs sont de créer des contenus immersifs pour la réalité virtuelle et augmentée, au service du tourisme et du patrimoine culturel et de démocratiser l’accès au patrimoine culturel algérien », a précisé Feriel Tounsi.

Parmi les œuvres de Shédio, La villa des fresques de Tipaza

En Algérie, et pour la première fois, les touristes auront la possibilité de découvrir par une reconstitution en 3D la villa de fresques qui se trouve sur les ruines romaines de la ville de Tipaza, une ville côtière sise à soixante kilomètres à l’ouest d’Alger.

Soutenue par le Ministère de la Culture et par l’Office National de Gestion et d’Exploitation des Biens Culturels Protégés (OGEBC), cette opération, organisée par Shédio Design en collaboration avec Macir Vie, donnera la possibilité aux visiteurs de parcourir ce site historique grâce à un casque de vision virtuelle.