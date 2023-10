Shanghai Ranking 2023 : L’Université de Sidi Bel Abbès NO 1 en Afrique et au Maghreb

L’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes s’est une nouvelle fois illustrée à l’international en occupant le 1er rang en Afrique et au Maghreb dans plusieurs spécialités scientifiques du classement Global Ranking of Academic Subjects 2023 de la référence mondiale Shanghai Ranking’s.

Le Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) représente le classement mondial des universités par discipline le plus complet. L’édition 2023, qui classe 1900 universités (sur 5000 sélectionnées) représentant 105 pays, englobe 55 disciplines : sciences de la nature et de la vie, mathématiques, ingénierie, sciences médicales, sciences sociales, etc.

🟢 À LIRE AUSSI : Des chercheurs de l’Université de Sidi Bel Abbes inventent une technologie à brevet mondial

Ainsi, c’est dans ce concours prestigieux (GRAS) que L’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes a fait honneur à l’Algérie en décrochant la première place du classement en Afrique et au Maghreb dans trois spécialités techniques, à savoir le génie civil, le génie mécanique et l’ingénierie des matériaux.

À la suite de cette prouesse, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a adressé ses félicitations aux responsables de l’Université Djillali Liabes, affirmant que « ce classement témoigne d’une performance remarquable dans les domaines scientifiques et de recherche ».

l’Université Djillali Liabes devant des facultés anglaises et américaines en génie civil et en génie mécanique

Revenons maintenant un peu plus dans le détail sur la performance de l’Université de Sidi Bel Abbes (qui n’est d’ailleurs pas la première en date) dans le classement global par spécialités académiques du Shanghai Ranking pour l’année 2023.

🟢 À LIRE AUSSI : L’université de Stanford inclut 56 chercheurs algériens dans le TOP 2 % des citations

La spécialité dans laquelle s’est particulièrement distinguée l’Université Djillali Liabes est celle du génie civil. En plus de décrocher la 1re place du continent africain, l’établissement algérien apparaît dans le segment 101-150 (avec 21,3 points), devançant par la même des universités françaises, anglaises, canadiennes ou encore, américaines.

Ensuite, c’est dans la spécialité génie mécanique que l’Université Djillali Liabes a su tirer son épingle du jeu en se hissant au segment 151-200 de la discipline avec 13,8 points. Ici encore, l’établissement algérien devance plusieurs facultés prestigieuses comme l’Univerrsité de Bristol (Royaume-Uni), l’Univrstié de l’Alberta (Canada) et l’Université de Lille (France).

Enfin, l’Université Djillali Liabes figure dans le segment 301-400 de la meilleure université en ingénierie des matériaux, d’après le Global Ranking of Academic Subjects 2023 des Shanghai Ranking’s.