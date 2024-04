Shakhshoukha Algérienne : Première en Arabie et en Afrique, et 17ᵉ au monde

La Shakhshoukha, un plat traditionnel algérien, a récemment été classée première en Arabie et en Afrique et a obtenu la 17ème place au niveau mondial dans la catégorie des plats les plus savoureux, selon le classement de l’encyclopédie internationale Taste Atlas.

Ce plat, qui est sans conteste l’un des plus célèbres de la cuisine algérienne, se retrouve dans toutes les régions du pays, des villes aux villages les plus reculés.

La Shakhshoukha est considérée comme le “favori indiscutable des plats traditionnels” et “le point faible irrésistible” pour beaucoup.

Son goût unique a même le pouvoir de “choquer” agréablement les palais des touristes de toutes nationalités.

🟢 À LIRE AUSSI : TasteAtlas Awards 23/24 : le Mazagran algérien dans le top 50 mondial des meilleurs cafés

La Shakhshoukha est traditionnellement servie lors de diverses occasions joyeuses, telles que :

Les mariages ;

Les cérémonies de circoncision ;

Les célébrations de réussite, témoignant de son importance culturelle et sociale.

Ce mets est préparé à partir d’une pâte ou de feuilles de pâte faites de blé tendre, d’eau, de sel et d’huile, soigneusement pétries.

La pâte est ensuite découpée en petits morceaux en forme de boules, ouvertes avec les doigts et la paume des mains, puis cuites sur un “tajine de shakhshoukha”.

Taste Atlas : Makroud El Louse, fierté de l’algérie

Le récent classement de Taste Atlas a révélé les trésors de la pâtisserie mondiale, avec le Makroud El Louse d’Algérie qui s’est distingué en tête de liste, suivi par :

Makroud el louse – Algérie ; Petticoat Tails – Ecosse ; Alfajores – Argentine ; Marranitos – Mexique ; Melomakarona – Grèce.

Ce palmarès ne célèbre pas seulement les goûts exquis, mais aussi la diversité culturelle et la richesse des traditions culinaires.

Mettant en lumière l’excellence de la pâtisserie algérienne et confirmant sa place parmi les cuisines les plus raffinées et appréciées à l’échelle internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : TasteAtlas Awards : la Rechta algérienne, 2ᵉ meilleur plat de nouilles au monde