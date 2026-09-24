Aéroport d’Alger : la SGSIA dément une vidéo virale et brandit la menace judiciaire

Une séquence filmée dans l’enceinte de l’aéroport international Houari Boumediene circule depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Elle montre des conteneurs destinés au tri des déchets, dans un état jugé peu flatteur par les internautes. Ce jeudi, la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) est sortie de son silence. Sa réponse tient en une phrase : ces images ont plus de deux ans et ne correspondent en rien à ce que les voyageurs trouvent aujourd’hui sur place.

L’aéroport d’Alger affirme que la vidéo virale a plus de deux ans

Dans un court communiqué, le gestionnaire du site conteste la temporalité du contenu partagé, pas seulement son interprétation. Selon lui, la séquence remonte à une période antérieure de plus de vingt-quatre mois. Autrement dit, elle ne saurait servir de photographie fidèle de l’état actuel des installations.

La direction insiste sur un point précis : le sujet filmé concerne uniquement les bacs de tri sélectif installés dans le périmètre aéroportuaire. Rien, dans le communiqué, ne valide l’idée d’une dégradation en cours. Le message se veut au contraire un rappel que l’infrastructure a évolué depuis le tournage.

Ce réflexe de mise au point rapide n’a rien d’isolé. Plusieurs institutions algériennes ont adopté la même méthode ces derniers mois, à l’image d’une clarification publiée par un hôpital d’Oran après une vidéo tournée dans ses couloirs, accusée de donner une image tronquée de l’établissement.

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Des poursuites judiciaires annoncées contre les relayeurs

Le ton du communiqué durcit dans sa seconde partie. En effet, la SGSIA prévient que des procédures légales seront engagées contre toute personne qui continuerait à diffuser ce contenu. La menace ne vise donc pas seulement l’auteur initial, mais aussi ceux qui alimentent sa propagation.

La société appelle par ailleurs les utilisateurs à un réflexe de vérification élémentaire avant tout partage : contrôler la date et remonter à la source. Un conseil banal en apparence, mais que la viralité des plateformes rend rarement automatique.

Le tri des déchets à l’aéroport Houari Boumediene au cœur de la polémique

La question du traitement des ordures dans un aéroport international n’est pas anodine. Premier point de contact avec le pays pour des millions de passagers chaque année, le site d’Alger reste scruté de près. Chaque image qui en sort pèse lourd sur la perception du hub aérien national.

C’est précisément ce qui explique la réactivité du gestionnaire. Laisser prospérer une vidéo datée revient à laisser s’installer une idée fausse, difficile à corriger une fois ancrée. La SGSIA a donc choisi la riposte immédiate plutôt que le silence.

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