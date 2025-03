Seulement 20.000 DA : Le prix incroyable des moutons de Roumanie

Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors du Conseil des ministres tenu dimanche dernier, au ministre de l’Agriculture, Youcef Cherfa, de « préparer un cahier des charges pour lancer une consultation internationale en vue d’importer jusqu’à 1 million de têtes de bétail« , en prévision de l’Aïd El-Adha. Cette décision intervient dans un contexte de flambée des prix sur le marché du bétail dans le pays.

Dans ce contexte, une analyse a été réalisée sur les prix des moutons en Roumanie, le plus grand producteur et exportateur de bétail en Europe. Ce pays approvisionne de nombreux pays arabes, dont l’Algérie.

Il est à noter que ces dernières années, l’Algérie a importé des quantités considérables de moutons en provenance de ce pays.

Selon le site Antena 1, le prix du kilogramme de viande d’agneau, au 14 mars 2025, est estimé à environ 22 lei roumains, ce qui équivaut à 636,5 DA au taux de change officiel.

D’après des chaînes de télévision et des sites roumains, le prix de la viande d’agneau devrait atteindre, dans les jours à venir, 40 lei roumains, soit environ 1 157,4 DA. Cette hausse anticipée s’explique par les célébrations religieuses (Pâques) prévues mi-avril prochain, période durant laquelle la demande en viande d’agneau connaît un pic sur les marchés roumains.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie célébrera l’Aïd El-Adha : Tebboune ordonne l’importation de 1 million de moutons

En se basant sur le prix moyen et courant sur le marché roumain, estimé à 22 lei, le prix d’un mouton pesant 30 kg vivant serait d’environ 19 095 DA. En tenant compte des frais de transport maritime, le prix du mouton vivant ne devrait donc pas dépasser 2 millions de centimes.

Les prix plus bas de la viande en Roumanie s’expliquent en grande partie par son climat favorable à l’élevage. Les précipitations abondantes favorisent la croissance de vastes pâturages, ce qui facilite l’élevage des moutons. En Algérie, en revanche, la rareté des pluies et la limitation des pâturages obligent les éleveurs à recourir à des méthodes d’élevage plus coûteuses, ce qui se répercute sur le prix final de la viande.

L’Algérie prévoit d’importer 300.000 moutons de Roumanie

Dans le cadre d’une opération d’envergure visant à répondre à la demande croissante en bétail vivant, l’Algérie envisage d’importer 300.000 moutons de Roumanie. Cette information a été relayée par l’agence de presse roumaine ACTMedia, qui cite l’Autorité nationale de santé vétérinaire pour la sécurité alimentaire de Roumanie (ANSVSA).

L’ANSVSA a révélé qu’une réunion s’est tenue entre son directeur, Alexandru Bociu, et l’ambassadeur d’Algérie en Roumanie, Abdelmadjid Naamoune. Les échanges ont principalement porté sur l’importation de bétail vivant entre les deux pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation de bétail pour l’Aïd al-Adha : Voici le prix du mouton espagnol

« Des sujets essentiels de la collaboration entre la Roumanie et l’Algérie, notamment l’importation de bétail vivant, ont été abordés lors de cette rencontre », a déclaré l’ANSVSA. L’autorité a également précisé que l’Algérie « manifeste un intérêt pour l’importation de jusqu’à 300.000 moutons » en provenance de Roumanie.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à stabiliser les prix du bétail en Algérie à l’approche de l’Aïd El-Adha, tout en répondant à une demande intérieure en forte hausse. L’importation de moutons roumains apparaît ainsi comme une solution clé pour équilibrer le marché et assurer un approvisionnement suffisant durant cette période cruciale.