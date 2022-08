SETRAM : suspension provisoire d’un tronçon du tramway d’Alger

Le tramway est un moyen de transport très utilisé par les Algériens, car très utile pour se déplacer tout en évitant les embouteillages de la capitale. Néanmoins, dans certains cas les citoyens doivent faire face a des arrêts momentanés et donc s’adapter.

C’est dans ce cadre que la société chargée de l’exploitation et de la maintenance des tramways Algériens ( SETRAM ) a diffusé un communiqué sur sa page Facebook le 18 aout 2022 à 17h00. Elle y informe ses voyageurs que la ligne du tramway d’Alger entre les stations Café chergui et Dergana Centre sera en arrêt dès aujourd’hui, 21heures. Néanmoins, la SETRAM précise que la ligne reliant Ruisseau et Café Chergui reste opérationnelle.

La SETRAM apporte plus de précisions quant à cet arrêt

La SETRAM explique dans ce même communiqué que cet arrêt momentané est causé par « le remplacement d’un poteau d’énergie endommagé ».

La société chargée de l’exploitation et de la maintenance des tramways Algériens a aussi tenu à rassurer les voyageurs en apportant une précision quant à la reprise normale du service du tramway jusqu’à Dergana Centre.

En effet, elle affirme que celui-ci reprendra dès demain, samedi 20 aout 2022 à 6h00 du matin. Elle a fini par s’excuser pour « la perturbation et les désagréments rencontrés » auprès de ses clients.