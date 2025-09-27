Setram lance officiellement le ticket QR Code pour les Tramways dans cette wilaya

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de numérisation, la Société d’Exploitation des Tramways (Setram) a procédé, ce jeudi 25 septembre 2025, au lancement officiel du ticket QR Code. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de l’entreprise, de plusieurs directeurs centraux ainsi que des responsables de l’unité opérationnelle d’Oran.

Cette nouvelle solution marque une étape importante dans la digitalisation des services de transport urbain. Grâce au ticket QR Code, les usagers peuvent désormais acquérir leur titre de transport de manière rapide, moderne et sécurisée. Ce dispositif vise à simplifier l’expérience de déplacement tout en répondant aux standards internationaux en matière de mobilité intelligente.

À travers cette initiative, Setram confirme alors son engagement constant à proposer des solutions innovantes et intelligentes. L’objectif affiché est double : améliorer la qualité du service et faciliter le quotidien des citoyens. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du secteur des transports en Algérie, en phase avec les grandes tendances mondiales de numérisation.

Qu’est-ce qu’un QR Code ?

Le QR Code (Quick Response Code) est un code-barres en deux dimensions qui peut être lu rapidement par la caméra d’un smartphone ou par un lecteur spécifique. Contrairement au code-barres classique, il permet de stocker une grande quantité d’informations sous forme numérique. Dans le domaine du transport, il sert notamment de titre de voyage électronique, que l’usager peut présenter au moment de monter dans le tramway ou d’accéder aux stations.

Ce système est déjà utilisé à l’échelle internationale dans les secteurs du transport ferroviaire, aérien ou encore dans certains réseaux de bus urbains. Son adoption par Setram illustre la volonté d’intégrer des standards modernes et universels.

Comment le ticket QR Code va changer l’expérience quotidienne des passagers ?

Avec cette innovation, l’achat et l’utilisation du ticket deviennent plus rapides et plus pratiques. L’usager n’a plus besoin de se déplacer jusqu’à un guichet ou de manipuler de la monnaie pour acheter son titre de transport. Il peut l’obtenir en ligne ou via une borne dédiée, puis simplement le scanner à l’entrée du tramway.

Cela représente un gain de temps considérable et une réduction des files d’attente aux stations. De plus, le système contribue à la fiabilité et à la sécurité du service, en limitant la fraude et en améliorant le suivi des flux de passagers.

En modernisant l’expérience utilisateur, le ticket QR Code positionne Setram comme un acteur engagé dans la transition numérique et dans l’amélioration de la mobilité urbaine en Algérie.

D’ailleurs, l’entreprise n’a cessé d’adopter des solutions innovantes pour améliorer l’expérience des usagers et faciliter leurs déplacements. Parmi ces initiatives, la mise en place de bornes automatiques a permis aux voyageurs d’acheter et de recharger leurs titres de transport sans avoir à passer par un guichet traditionnel, offrant ainsi un gain de temps et une meilleure fluidité dans les stations.

Parallèlement, l’introduction d’une application mobile dédiée à l’information voyageurs a offert aux utilisateurs un accès rapide et pratique aux horaires, aux itinéraires et aux tarifs, contribuant à une meilleure planification de leurs trajets. Plus récemment, le déploiement de services de suivi en temps réel des tramways a renforcé la transparence et la fiabilité du service, permettant aux citoyens de connaître en direct la position des rames et d’anticiper leurs déplacements.