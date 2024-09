SETRAM : Interruption temporaire du Tramway à Alger

La société « Tramway Alger » a récemment annoncé une interruption temporaire de la circulation sur son réseau, spécifiquement entre les stations « El Anasser » et « Mohamadia » . Cette interruption est due à des raisons opérationnelles qui nécessitent la suspension du service sur ce tronçon. Cet arrêt, bien que temporaire, a un impact sur de nombreux usagers qui empruntent quotidiennement cette ligne pour se rendre à leur travail, à leurs études, ou pour leurs autres besoins de déplacement.

La société « Setram », en charge de l’exploitation du tramway d’Alger, a encouragé les clients à contacter le service client au numéro 0560 030 340 pour toute demande d’information ou de clarification concernant la reprise de la circulation. Ce canal de communication reste à la disposition des voyageurs pour répondre à leurs besoins, minimisant ainsi les inconvénients liés à cette suspension de service.

« Setram » a également présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés et a tenu à remercier ses clients pour leur compréhension et leur patience face à cette situation imprévue.

Modification du programme des trains : travaux sur le tronçon Agha-Hussein Dey

En parallèle, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé des travaux de rénovation et de réhabilitation du tronçon de la ligne ferroviaire reliant les gares d’Agha et de Hussein Dey, à partir du vendredi 27 septembre 2024. Ces travaux de maintenance ont pour objectif de moderniser les infrastructures ferroviaires afin de renforcer la sécurité et l’efficacité du réseau. Pour cette raison, un programme spécial de circulation des trains a été mis en place.

Selon ce programme, les trains de longues lignes et les trains régionaux, reliant différentes villes du pays, continueront de suivre leur itinéraire habituel. En revanche, les trains desservant des trajets plus spécifiques, comme la ligne « Alger – Affroun – Alger », s’arrêteront désormais à la station de Hussein Dey. Les trains entre « Alger et Thénia » auront pour point de départ et d’arrivée la station principale d’Alger, tandis que les trains reliant « Agha à Zéralda » resteront limités à la gare d’Agha.

Les trains circulant entre « Blida et Réghaïa » ainsi que ceux de la ligne « Zéralda – Réghaïa » maintiendront leur programme sans modification. De plus, les liaisons reliant « Agha à l’aéroport Houari Boumediene » et « Agha à Oued Aissi » seront également limitées à des départs et arrivées à la gare d’Agha. Il est à noter que pendant la période des travaux, tous les trains de banlieue seront composés de trois voitures automotrices.