Setram : comment accéder aux services via la plateforme DZDS.DZ ?

La Société d’exploitation des tramways (Setram) a annoncé l’intégration de ses services à la plateforme nationale des services électroniques DZDS.DZ, une initiative qui s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à accélérer la transformation numérique et à moderniser le service public en Algérie.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’entreprise a indiqué que cette démarche intervient en application des orientations des hautes autorités du pays et des instructions du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports. Elle répond également à la volonté de la Setram de simplifier les démarches des usagers et de leur offrir un accès plus rapide et plus pratique à ses services.

« Cette intégration numérique reflète notre engagement en faveur de l’innovation et du développement de nos services. Nous souhaitons rapprocher davantage nos prestations des citoyens en les rendant accessibles via une plateforme nationale unique, permettant un gain de temps et une simplification des démarches », a souligné la société dans son communiqué.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la dynamique de digitalisation engagée par les pouvoirs publics, qui vise à généraliser l’accès aux services publics en ligne et à améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens.

DZDS.DZ, un portail unique pour les services électroniques

Lancée par les autorités publiques, la plateforme DZDS.DZ a pour vocation de centraliser les services électroniques proposés par les administrations, les établissements publics ainsi que plusieurs entreprises publiques. Son objectif est de permettre aux citoyens d’effectuer un nombre croissant de démarches administratives à distance, sans avoir à se déplacer.

Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, la plateforme regroupe différents services numériques au sein d’une interface unique. Les utilisateurs peuvent y rechercher les prestations disponibles, accéder directement aux portails des organismes partenaires et réaliser certaines formalités en ligne, contribuant ainsi à réduire les délais de traitement et les déplacements.

L’intégration de la Setram à ce portail national permettra aux voyageurs de retrouver plus facilement les services numériques proposés par l’entreprise, dans un environnement unique et sécurisé. Cette centralisation vise également à améliorer l’expérience des usagers en rendant les démarches plus simples, plus fluides et accessibles à tout moment.