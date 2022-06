SETRAM : bonne nouvelle pour les utilisateurs du tramway d’Alger

Le tramway est un moyen de transport très populaire en milieu urbain et son arrêt peut causer beaucoup de désagréments.

C’est après des perturbations annoncées précédemment que l’EMA et la SETRAM ont annoncé la fin des travaux sur la rue de Tripoli en cause de l’arrêt du tramway par le biais d’un communiqué publié sur leur page facebook officielle le vendredi 3 juin 2022.

La ligne de tramway avait été suspendue à cause de la démolition d’un bâtiment dans ladite rue. La reprise sur toute la ligne se fera dès demain, samedi 4 juin 2022.

ETUSA : l’entreprise annonce un nouveau programme pour cet été

Afin de proposer un service adéquat à la saison estivale, ETUSA a mis en place un programme spécial ce 1er juin 2022.

Selon un communiqué publié, l’entreprise publique des transports urbains et semi-urbains d’Alger a dédié six bus d’excursion pour permettre aux citoyens de profiter de leurs vacances. Ces bus iront de Caroubier vers le Parc d’Attractions (Ben Aknoun),le Parc d’El Hamma et le sanctuaire du martyr. : trois lieux de loisirs ou à visiter à Alger.

Pour les personnes qui désirent profiter de la Méditerranée en ce beau temps, l’ETUSA a révélé un nouveau dispositif : « Al-Azraq ». En effet, plusieurs nouvelles lignes vers les plages seront mises en place à partir de divers points de départ.

Ce programme comprend donc la mise en place de cinq lignes régulières :