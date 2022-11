Sétif : une bande criminelle braque une poste et se fait prendre

Si certains cambriolent des maisons, ou de simples structures commerciales comme les magasins, d’autres s’attaquent à de plus gros poissons et tentent le tout pour le tout. C’est ce qui s’est passé dans la wilaya de Setif, quand plusieurs individus ont attaqué et braqué un bureau de poste.

Selon le média arabophone Ennahar, le braquage a eu lieu dans la wilaya de Setif plus précisément dans la cité de Chouf Lekdad. Un bureau de poste a donc été pris d’assaut par une bande de malfrats qui se sont emparé de plusieurs objets de valeur.

Les investigations menées par les forces de l’ordre ont été très concluantes en moins d’une journée, les autorités ont réussi à mettre la main sur ces bandits. Le réseau est composé de six personnes, soit cinq hommes et une femme. A savoir que les voleurs ne sont emparés que d’objets mais pas d’argent en tant que tel.

Les autorités mettent la main sur les bandits, et saisissent la marchandise volée

Selon la même source, l’arrestation de cette bande était accompagnée d’une saisie d’objets. Le média cité précédemment a donc relayé une vidéo dans laquelle cette saisie est révélée.

Les autorités ont donc pu récupérer l’ensemble des objets qui ont été dérobés soit essentiellement des objets numériques et informatiques. La perquisition s’est donc conclue par la saisie d’une machine compteuse de billets de banque (de type NEWTON), d’une imprimante (de type WINCOR NIXDORF), d’une balance postale, de deux imprimantes (de type PR9 ES) et enfin de deux écrans d’ordinateurs (de type WADOO).

Aucune information n’a été donnée sur les intentions des voleurs, mais il a été précisé qu’ils seront présentés devant la justice pour répondre de leurs actes. Ils sont donc accusés de vol, d’exploitation de véhicule mais aussi de recel d’objets volés.