Sétif : un vingtenaire ôte la vie à son père en l’étranglant

Ce dimanche, la ville de Sétif a été secouée par le meurtre effroyable d’un quinquagénaire sur la main de son fils ! Selon ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Ennahar l’accusé a piégé son père pour l’attirer dans le domicile familial. Et ce, afin de commettre le crime. Une fois arrivé, le vingtenaire a violemment agressé son père.

La même source médiatique a fait savoir que le jeune homme a étranglé et frappé son père jusqu’à ce que ce dernier ait rendu son dernier souffle. Succombant ainsi à ses blessures graves à la tête. On notera également que la victime est restée étendue sur le sol, jusqu’à l’arrivée de l’un de ses proches qui a informé la protection civile et les services de sécurité.

De ce fait, les agents de la protection civile se sont déplacés sur les lieux afin de transporter la victime au centre hospitalier universitaire Saadna Abdenour à Sétif. Malheureusement, le père de famille est décédé. Sachant que l’accusé a pris la fuite, après avoir commis le crime.

Le jeune homme dévoile la cause qui était à l’origine du crime

Comme on l’avait susmentionné, le jeune homme a pris la fuite juste après avoir commis son acte odieux. De ce fait, les services de sécurité ont intensifié les enquêtes et les recherches pour localiser et arrêter l’auteur du crime. Effectivement, ces opérations ont abouti à l’interpellation du criminel.

En entamant les investigations, il s’est avéré que le fils a tué son père à cause de plusieurs conflits familiaux entre la victime et sa femme. Dans le détail, l’accusé a reconnu avoir commis le crime et a donné plus de détails sur cette affaire. On précisera que le juge d’instruction près le tribunal de Sétif a ordonné de placer l’auteur du crime en détention provisoire.