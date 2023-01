Sétif : un jeune homme tué et brulé par le frère de sa petite-amie

Un jeune homme tue son voisin et brûle son corps dans sa voiture dans la wilaya de Sétif. Et la cause ? En effet, la victime était en relation avec sa sœur. Selon la chaîne El Biled Tv, les faits de cette histoire remontent à 2020. Dans le détail, Amine, l’auteur du crime, était au courant de la relation amoureuse entre sa sœur et Ziad, la victime. Et ce, après les rumeurs qui ont été massivement relayées au niveau de leur quartier à ce sujet.

Très remonté contre Ziad, Amine a demandé à son ami d’emmener la victime à la forêt pour régler cette affaire. Effectivement, son ami a attiré Ziad dans la forêt. Ainsi, Amine a lancé plusieurs coups de poignard à Ziad. Ce qui a causé sa mort. Afin de cacher le corps, Amine et son complice ont brûlé le corps auprès de la route nationale reliant la wilaya de Sétif et Batna. Et ce, dans la voiture du défunte.

En conséquence de quoi, les services de la gendarmerie ont reçu une notification à propos d’une voiture brûlée. En se déplaçant sur les lieux, il s’est avéré qu’il s’agit d’un corps calciné au niveau du coffre de la voiture. Après l’ouverture des investigations, les services responsables ont collecté plusieurs détails à ce sujet. D’ailleurs, l’enquête menée a permis d’identifier l’identité du criminel.

Cirine, la sœur de Amine soupçonnée d’avoir commis le crime

On notera que Cirine a reçu une convocation par les services de gendarmerie dans le cadre des investigations. En effet, la jeune femme a fait l’objet des soupçons. Elle qui a menacé Ziad, après avoir refusé de la demander en mariage. Cependant, la vérité a fini par éclater. En effet, les caméras de surveillance ont montré que Ziad était en compagnie de l’ami de Amine le jour du meurtre.

De ce fait, Amine et son ami ont été interpellés par les services responsables. Après avoir nié toute l’histoire, les complices ont fini par avouer leur implication au meurtre de Ziad. D’ailleurs, ils ont raconté tous les détails.