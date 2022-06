Sétif : un garçon retrouvé mort, asphyxié par la corde d’une balançoire

Les enfants sont parfois sujets d’accidents, mais aussi malheureusement parfois de crimes. Les faits divers dans lesquels les victimes sont des enfants sont de plus en plus courant et les histoires de ces derniers sont souvent atroces.

Ce dimanche 26 juin 2022, durant le début d’après-midi, un garçon de 13 ans a été retrouvé mort avec une corde de balançoire autour du cou. Cela s’est passé devant le domicile du défunt, dans le village de Marselouche à Dehamcha, a rapporté Radio Sétif.

La même source a expliqué que l’enfant avait été retrouvé par sa famille devant la maison et qu’il était mort asphyxié par la corde d’une balançoire.

Les services de la protection civile sont arrivés sur les lieux pour inspecter la victime et la transférer à l’hôpital Ain Al-Kabira dans la wilaya de Sétif, où la gendarmerie nationale a entamé les procédures nécessaires pour mettre toute la lumière sur les circonstances de l’affaire.

Le cadavre d’un adolescent de 13 ans retrouvé dans un sac

Le lundi 25 avril de l’année en cours, la protection civile de la wilaya de Sétif, avait retrouvé le corps sans vie d’un adolescent. Ce dernier avait été porté disparu la veille, dimanche 24 avril 2022, l’adolescent n’a plus donné signe de vie, alors qu’il était sorti du domicile familial quelques minutes après la rupture du jeûne. Âgé de 13 ans, il habitait le village d’El Dhouaougua, dans la commune de Bir Hdada dans la wilaya de Sétif.

Selon des déclarations de la protection civile, Mohamed avait été retrouvé dans un sac près du cimetière Ali Bouchareb dans la commune d’Ain Lahdjar et le corps de ce jeune adolescent a été emmené vers la morgue de l’hôpital Youcef-Yaalaoui d’Ain Azel afin que l’autopsie demandée par le procureur de la république soit effectuée par la police scientifique dans les plus brefs délais.

Après une minutieuse enquête, le coupable a été arrêté, puis inculpé de plusieurs chefs d’inculpation différents au vu des sévices qu’il a infligé : meurtre commis avec préméditation, tortures, enlèvement, violence et actes cruels, et agression sexuelle sur mineur. En effet, il a été présenté ce jeudi 28 avril 2022 devant le procureur de la République et entendu par le juge d’instruction avant d’être emprisonné.