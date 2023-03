Sétif : un élève de 14 ans tue son camarade à coup de couteau

La wilaya de Sétif a été secouée suite à l’effroyable crime commis par un collégien de 14 ans, dont la victime était malheureusement son camarade de classe. Selon les révélations de la Radio de Sétif, cet incident a eu lieu au niveau d’un collège situé dans la Commune de Tachouda, wilaya de Sétif. D’après la même source, le crime a été commis suite à un conflit qui s’est déclenché entre la victime et l’auteur du crime.

Effectivement, cette affaire a fait l’effet d’une bombe auprès des élèves de l’établissement scolaire en question, mais également auprès des habitants de la région. Dans ce sillage, on notera qu’aucun détail n’a été dévoilé sur cette affaire, au moment de rédiger ces lignes.

Agressions au milieu scolaire : quel sera le sort du système éducatif en Algérie ?

Les agressions au milieu scolaire sont un problème de plus en plus fréquent en Algérie. Les violences physiques et verbales dans les établissements scolaires ont un impact négatif sur les élèves, les enseignants et le système éducatif dans son ensemble.

L’un des exemples les plus choquants de cette tendance est l’agression d’une enseignante dans un collège d’enseignement moyen (CEM) à Batna, il y a quelques mois maintenant. En effet, l’enseignante a été poignardée par l’un de ses élèves, ce qui a suscité l’indignation dans tout le pays.

Cette agression a mis en évidence la gravité de la violence dans les écoles algériennes et a souligné la nécessité d’une action urgente pour améliorer la sécurité dans les établissements scolaires.

Les élèves du cycle primaire victimes d’une nouvelle méthode d’agression

Les agressions ne se limitent pas aux enseignants. Les élèves eux-mêmes sont souvent victimes de violence en milieu scolaire. Les agressions à la seringue, par exemple, sont un phénomène inquiétant dans les écoles primaires, qui a vu le jour récemment. Dans le détail, des inconnus s’approchent des élèves et leur injectent une substance inconnue, causant des dommages physiques et psychologiques graves.

En effet, plusieurs cas d’agression à la seringue ont été enregistrés dans tout le pays. De ce fait, les autorités responsables ont ouvert une enquête afin de déterminer les criminels et ainsi mettre fin à ce phénomène dangereux.