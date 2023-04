Sétif : un chauffard prend la fuite après avoir renversé et tué un jeune homme

L’irresponsabilité au volant a une fois de plus laissé des marques indélébiles sur les proches d’une victime. Dans un accident tragique, un jeune homme a perdu la vie, percuté par un conducteur imprudent.

La région de Tanger, localisée au sein de la municipalité d’Amoucha, au nord de Sétif, a été ébranlée hier soir à la suite d’un accident dramatique ayant entraîné la mort d’un jeune de 18 ans et causé des blessures à cinq autres individus. Cet événement, s’est produit hier soir aux alentours de 19h46 sur la route nationale n°9 reliant Sétif à Amoucha.

D’après les renseignements obtenus, la cause de l’accident serait une altercation entre plusieurs jeunes qui a dégénéré de façon tragique lorsque le chauffeur d’un véhicule de type Passat a intentionnellement heurté le groupe de jeunes avant de s’échapper. Gravement blessé, le jeune homme de 18 ans a succombé à ses blessures peu après son admission au service des urgences de la clinique d’Amoucha. Les cinq autres personnes touchées souffrent de diverses lésions, dont certaines pourraient être sérieuses.

Fuite du conducteur : les forces de l’ordre recherchent encore le coupable

Les résidents locaux sont sous le choc et manifestent leur mécontentement face à cet événement tragique. Les services de police sont quant à eux à la poursuite du chauffeur en cavale et mènent des enquêtes pour déterminer les détails précis de l’incident ainsi que la querelle qui l’a précédé. La sécurité routière et la prévention des conflits entre jeunes figurent parmi les principales inquiétudes des personnes vivant dans la région.

Les représentants locaux et les responsables de la sûreté publique incitent les citoyens à rester calmes et responsables, et à collaborer avec les forces de l’ordre afin d’aider à l’appréhension du conducteur en fuite.