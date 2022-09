Sétif : un accident de la circulation fait plusieurs morts

Les accidents de la circulation deviennent de plus en plus morts pour les automobilistes. Il ne se passe pas une journée sans que ne soient partagés des accidents souvent mortels à travers les réseaux sociaux et ce malgré les avertissements des autorités, et la vigilance demandée.

Cette fois-ci c’est du côté de Sétif qu’un drame a eu lieu. Selon un communiqué publié par la Direction générale de la protection civile (DGPC), un accident de la route a fait 4 morts et plusieurs blessés selon un premier bilan de la DGPC.

Selon le communiqué, les éléments de la protection civile de la wilaya de Sétif sont intervenus au niveau d’Ain Azal et Ain Oulmane à 13h38, à la suite d’un grave accident de la circulation survenu dans la commune de Bir Hadada, au sud de Sétif., ayant entrainé la mort de 4 personnes et plusieurs blessés.

Deux filles parmi les trois blessées ont été transférées par des témoins de l’accident au centre de santé de Bir Haddada avant l’arrivée des secouristes.

Un week-end mortel à Djelfa, avec deux accidents qui ont fait plusieurs décès

Un accident de la circulation dans la wilaya de Djelfa a fait plusieurs morts et de nombreux blessés, le vendredi 9 septembre 2022. En effet, huit (08) personnes ont été tuées et seize (16) autres ont été blessées.

L’accident de la circulation est survenu sur la route municipale n°25, reliant les municipalités d’Oum Laadham et de Selmana. La route se trouve a proximité de la commune de Selmana dans la wilaya de Djelfa.