Sétif sous le choc : un homme tue sa femme et brûle son corps

Le 6 avril 2024, correspondant au 27ème jour du Ramadan, un crime odieux a secoué la localité de Douar Draa Halima, dans la commune de Ouled Sabor, à proximité de la ville de Sétif. Un homme a sauvagement assassiné sa femme, âgée de 32 ans, avant de tenter de dissimuler son crime en incinérant son corps.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’auteur du crime a asséné plusieurs coups à sa femme, avant de la poignarder à mort à l’intérieur de leur domicile. Pris de panique et cherchant à effacer les traces de son acte, il a ensuite transporté la dépouille de la victime dans sa voiture jusqu’à un endroit proche de la voie ferrée. Là, il l’a enveloppée dans une pile de laine et l’a incendiée.

Un scénario macabre découvert par un agriculteur qui, alerté par une épaisse fumée émanant de la forêt, s’est rendu sur place en compagnie de ses fils. C’est là qu’ils ont fait la découverte effroyable du corps de la victime, une femme gisant au milieu d’un amas de laine enflammée.

Un témoin crucial a également rapporté avoir aperçu un homme d’une quarantaine d’années, présumé être le mari de la défunte, s’enfuir précipitamment des lieux du crime. L’intervention prompte des gendarmes a permis d’interpeller le suspect et de le placer en garde à vue.

L’enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Ouled Sabor vise à déterminer les circonstances exactes de ce drame et le mobile du meurtre. Le mis en cause sera présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif à l’issue de l’investigation.

18ème féminicide en 2024, un crime odieux qui soulève l’indignation en Algérie

La nouvelle du crime odieux de Douar Draa Halima s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’indignation et de colère au sein des internautes.

L’horreur et la consternation dominent les commentaires face à ce nouveau féminicide qui vient endeuiller l’Algérie. La multiplication de ces crimes barbares contre les femmes soulève une vive émotion et une profonde indignation dans la société.

En effet, ce drame n’est que le deuxième en l’espace d’un mois. Le 17 mars dernier (7 Ramadan), à Oum-El-Bouaghi, un homme avait sauvagement poignardé sa jeune femme de 24 ans, juste avant la rupture du jeûne.

Depuis le début de l’année 2024, ce sont déjà 18 féminicides qui ont été recensés en Algérie. Un chiffre alarmant qui met en lumière la violence persistante à l’égard des femmes et l’urgence de prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce fléau.

Sur les réseaux sociaux, les internautes appellent à la mobilisation et à l’action. Ils exigent des autorités des lois plus sévères contre les auteurs de féminicides et une meilleure protection des femmes.

Le hashtag #خسرنا_وحدة_منا (Nous avons perdu l’une des nôtres) lancé par le collectif Féminicides Algérie sur les réseaux sociaux résonne comme un cri de douleur et de colère face à la multiplication des féminicides dans le pays.

En attendant les conclusions de l’enquête sur le drame de Douar Draa Halima, la communauté se recueille en mémoire de la victime et apporte son soutien à ses proches.

Ce nouveau féminicide est un triste rappel de la nécessité d’un combat sans relâche pour l’égalité et la sécurité des femmes dans notre pays.