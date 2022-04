Sétif secouée par un crime crapuleux : un cadavre retrouvé dans un sac

Les agressions, les violences et les crimes, se banalisent de plus en plus et prennent des proportions inquiétantes au sein de notre société. C’est le village d’El Dhouaougua, dans la wilaya de Sétif, qui été secoué par un odieux crime, celui d’un adolescent de 13 ans.

Ce lundi 25 avril 2022, les éléments de la protection civile de la wilaya de Sétif, ont retrouvé le corps sans vie d’un adolescent. Ce dernier avait été porté disparu, la veille dimanche 24 avril 2022, l’adolescent n’a plus donné signe de vie, alors qu’il était sorti du domicile familial quelques minutes après la rupture du jeûne. Ce dernier était âgé de 13 ans, il habitait le village d’El Dhouaougua, dans la commune de Bir Hdada dans la wilaya de Sétif.

La Protection civile de la wilaya de Sétif, a indiqué dans un communiqué que le corps sans vie de l’adolescent a été retrouvé « enfoui dans un sac plastique, et abandonné au bord d’une piste située à proximité du cimetière du village Ali Bouchareb, relevant de la commune voisine d’Aïn Hdjar ».

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour pouvoir identifier les auteurs de cet odieux crime, alors que le corps du défunt adolescent a été évacué et placé au niveau de la morgue de l’hôpital d’Aïn Azal, dans la wilaya de Sétif.

Un enfant enlevé à Constantine, soumis aux pires sévices

C’est dans la ville de Hamma Bouziane, à 20 km de la wilaya de Constantine, qu’un enfant âgé de 5 ans disparu à peine quelques heures, a été retrouvé le 7 avril 2022, dans un jardin de la commune de la ville, après avoir été torturé et avoir subi plusieurs sévices. Le pauvre petit garçon a été sauvé in extremis.

Selon un communiqué rendu public par le parquet de Constantine, la victime ayant disparu quelques heures auparavant a été retrouvée dans un état déplorable, la tête ensanglantée, portant des traces de violence sur le visage et la tête, avec une corde enroulée autour du cou ainsi que des traces de brûlures sur ses vêtements.

Les rapides investigations des services de sécurité ont permis l’arrestation de l’auteur de cette ignoble agression, qui s’avérait être un adolescent âgé de 16 ans ayant lui-même a conduit les enquêteurs sur les lieux du crime.