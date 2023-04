Sétif : le corps d’un enfant de 15 repêché dans une retenue d’eau

Les services de protection civile sont intervenus ce matin à Jebel Charn, une région située dans la commune de Rasfa, wilaya de Sétif, pour repêcher le corps sans vie d’un enfant de 15 ans. En effet, la victime a été retrouvée dans une retenue d’eau destinée à l’irrigation. Et ce, aux alentours de 9 heures et 20 minutes. On notera qu’il s’agit des révélations d’un communiqué officiel rendu public par la protection civile.

Le corps de la victime a été repêché par les éléments de la protection civile et transporté à la morgue de l’hôpital local. Il convient de noter qu’aucun autre détail n’a été dévoilé quant à cet incident tragique qui a coûté la vie d’un jeune enfant.



Relizane : décès d’une septuagénaire percutée par un bus

Un drame a secoué la wilaya de Relizane, plus précisément au niveau du quartier El Batouar, dans le centre-ville. En effet, une femme âgée de 72 ans a été percutée par un bus de transport urbain, ce qui a malheureusement entraîné son décès.

Il convient de noter que l’accident s’est produit hier soir. De ce fait, les éléments de la Protection Civile sont rapidement intervenus. Selon les informations fournies par la Protection Civile, la victime a été heurtée par un bus de transport urbain dans le quartier El Batouar, situé en plein cœur de la ville de Relizane, comme mentionné plus haut.

La septuagénaire a subi des blessures graves. Elle a été rapidement transportée à l’hôpital Mohammed Boudiaf pour recevoir les soins nécessaires. Cependant, malgré les efforts déployés par les équipes médicales, elle n’a malheureusement pas survécu à ses blessures et a rendu son dernier souffle à l’hôpital.