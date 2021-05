Sétif le 8 mai 1945 : une ville qui n’oublie pas

Les citoyens de la ville de Sétif ont participé ce samedi 8 mai à la marche de la mémoire en l’honneur des 45000 martyrs brutalement massacré ce même jour en 1945 à Sétif, Guelma et à Kherrata, à l’occasion des célébrations officielles de la Journée nationale de la mémoire et du 76e anniversaire de ces événements sanglants que la mémoire algérienne se refuse d’oublier.

La procession mémorielle a débuté devant la mosquée Abu Dhar El Ghafari en présence du secrétaire général du ministère des Moudjahidines qui fut accompagné des autorités civiles et militaires locales, du conseiller du Président de la République chargé des Archives nationales et du dossier de la mémoire, Abdelmadjid Chikhi et du Secrétaire général de l’Organisation nationale pour les enfants des martyrs, du successeur de Khalfa M’Barek et la tête de l’Association le 8 mai 1945 Abdelhamid Salakdji, des membres des familles des révolutionnaires ainsi que d’une foule de citoyens.

Une marche symbolique forte en émotion

Le cortège commémoratif a été inauguré par les scouts musulmans dont était membre le défunt Bouzid Saâl, en portant le drapeau national et entonnant des hymnes à la patrie, suivis de près par la gendarmerie, la sécurité nationale et la protection civile. Le cortège est passé par la rue du 1er novembre 1954 pour atteindre ensuite la stèle construite en l’honneur de la mémoire du premier martyr tombé le 8 mai 1945. Des couronnes de fleurs ont été déposées en leur mémoire à quelques mètres au niveau de la fontaine Aïn Fouara ou la procession s’est arrêté afin de réciter la Fatiha et rendre hommages aux âmes des moudjahidines.

La marche a pris fin a ce même endroit, où des centaines d’écoliers ont entonné des chansons patriotiques contant la myriade d’accomplissements courageux des héros nationaux. La délégation officielle s’est également rendue au cimetière de Sidi Saïd dans le quartier de Bouaroua dans le centre-ville qui fut témoin des massacres du 8 mai 1945, et où s’est déroulé une cérémonie de deuil dédiée aux âmes moudjahidines défunts.