Sétif : la police fait tomber un « Tiktockeur »

La police a mis aujourd’hui un terme aux activités d’un jeune internaute dont les vidéos sont largement suivies sur TikTok, le réseau social chinois qui fait fureur auprès des jeunes algériens. Le mis en cause prenait des vidéos de jeunes adolescentes et de couples non mariés et les mettaient en ligne sans le consentement des victimes.

L’activité de ce jeune internaute se concentrait au niveau du parc d’attraction de Sétif, ou il guettait ses victimes, notamment des jeunes adolescentes et des jeunes couples, dont il n’hésitait pas à afficher leurs visages avant de publier les vidéos et les photos sur Tik Tok.

Les éléments de la police de cette wilaya, et spécialement l’unité spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, après avoir détecté la scandaleuse activité de ce jeune Tiktockeur, ont procédé à son arrestation et à la confiscation de son téléphone portable.

2.700 photos et vidéos

Le jeune homme a été arrêté en dehors de la ville de Sétif, dans la commune de Beida Bordj, située à l’est de la wilaya. Sur le smartphone du mis en cause, les policiers ont pu mettre la main sur plus de 2.700 photos et vidéos des victimes de ce tiktockeur. Les vidéos et photos portaient sans conteste atteinte à l’intimité des personnes filmées, qui sont principalement des jeunes adolescentes.

Le mis en cause est accusé de porter atteinte au caractère sacré de la vie privée de personnes, en prenant, transférant et publiant des photos sans leur permission ou consentement, et en les mettant à la portée du public. Il fait également face à une accusation liée à la publication sur Tik Tok d’informations fausses et malveillantes qui pourraient porter atteinte à l’ordre public.

Cette affaire ne peut qu’alerter sur le néfaste impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la sécurité des personnes à l’ombre de l’absence de lois claires régissant leur utilisation en Algérie.