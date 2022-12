Sétif : un homme vandalise de nouveau la statue d’Ain El Fouara

La Fontaine d’Ain El Fouara est un monument emblématique de la ville de Sétif en Algérie.

La statue représentant une femme totalement nue est l’objet de plusieurs actes de vandalisme, et le dernier remonte à hier, soit le vendredi 2 décembre 2022.

Vendredi soir, ladite statue a été vandalisée, encore une fois, par un individu qui était alcoolisé. L’homme a escaladé la statue pour essayer de la démolir. Selon le média Ennahar TV, il a quand même réussi à l’ébranler puis à l’endommager. Il a en effet cassé la main et un sein de la statue.

Les autorités compétentes ont bien évidement agit en conséquence, et l’homme a été arrêté avant de finir son carnage. Un policier en civil et un citoyen ont réussi à l’appréhender et à l’arrêter avant qu’il ne fasse plus de dégâts. Il a ensuite été emmené au commissariat de la ville.

Sur les réseaux sociaux, cet acte n’est pas passé inaperçu et des photos et des vidéos ont été relayées. Des citoyens ont filmé l’homme, qui est monté sur ladite statue. Nous apercevons ensuite les deux individus qui tentent de l’appréhender avant que l’un d’entre eux ne réussisse.

<iframe src= »https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoucine.el.jijli%2Fvideos%2F5641720865904341%2F&show_text=false&width=267&t=0″ width= »267″ height= »476″ style= »border:none;overflow:hidden » scrolling= »no » frameborder= »0″ allowfullscreen= »true » allow= »autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share » allowFullScreen= »true »></iframe>

Vandalisme de la fontaine d’Ain El Fouara : les raisons dévoilées

A la suite de cet acte, beaucoup de personnes se demandent pourquoi un jeune homme s’attaquerait à une statue, et quelles sont les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte.

Son cousin a donc témoigné face aux caméras du même média. Il explique que l’homme a des circonstances atténuantes. Il aurait des problèmes psychologiques mais aussi familiaux.

En effet, la mère du vandale aurait des problèmes de santé, et serait donc malade ; et son frère est emprisonné. Il demande aux autorités d’étre clémentes envers le jeune homme qui été ivre.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que la statue est vandalisée, victime une première fois d’un acte terroriste perpétré le 22 avril 1997, puis d’un deuxième le 31 mars 2006.

<iframe src= »https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEnnaharTv%2Fvideos%2F856431025650606%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width= »560″ height= »314″ style= »border:none;overflow:hidden » scrolling= »no » frameborder= »0″ allowfullscreen= »true » allow= »autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share » allowFullScreen= »true »></iframe>