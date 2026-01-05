Sétif : ils fabriquaient de fausses épices dans un atelier clandestin, un réseau arrêté

Les services de la Gendarmerie nationale ont mené une opération d’envergure dans la wilaya de Sétif, aboutissant au démantèlement d’un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication et la falsification d’épices. L’intervention a eu lieu dans la commune de Salah Bey, où les forces de l’ordre ont agi sur la base de renseignements fiables signalant l’existence d’une activité illégale menaçant directement la santé des consommateurs.

Selon les informations communiquées, les auteurs avaient installé l’atelier dans l’une des zones périphériques de la commune. Son propriétaire y exerçait une activité de fabrication et de mélange de différentes variétés d’épices sans disposer des autorisations légales requises, et sans respecter les règles d’hygiène imposées par la réglementation en vigueur.

Enquête et coordination interservices

Après une phase de recueil et de vérification des informations, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Salah Bey ont réussi à localiser précisément le site concerné. Les services de sécurité ont alors planifié avec soin une opération afin d’intervenir dans le respect des procédures légales.

La descente sur les lieux a été effectuée en coordination avec l’inspection régionale du commerce ainsi qu’avec le service de la qualité et de la répression des fraudes d’Aïn El Melh. Cette collaboration interservices a permis d’assurer un contrôle à la fois sécuritaire et sanitaire de l’activité clandestine.

Une importante quantité d’épices saisie

Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont mis la main sur une quantité considérable de marchandises. Plus de 25 quintaux d’épices de différents types, déjà préparées pour l’emballage et la commercialisation, ont été saisis. Des machines et divers équipements utilisés dans la fabrication, le mélange et la falsification des produits ont également été confisqués, révélant l’ampleur de cette activité illégale.

Les services compétents ont estimé la valeur totale des produits et du matériel saisis à environ 121,3 millions de centimes, un montant qui illustre l’importance économique de ce commerce frauduleux.

Un danger réel pour la santé publique

Les autorités ont rappelé que ce type d’activités représente un risque sérieux pour la santé publique. Les épices, largement consommées au quotidien, peuvent devenir dangereuses lorsqu’elles sont produites dans des conditions insalubres ou mélangées à des substances non contrôlées, pouvant entraîner des problèmes de santé pour les consommateurs.

Après l’achèvement de toutes les procédures légales, la personne mise en cause sera présentée, avec le dossier de l’affaire, devant les juridictions compétentes. Les services de sécurité réaffirment leur détermination à lutter contre les pratiques frauduleuses et appellent les citoyens à signaler toute activité suspecte portant atteinte à la santé et à la sécurité des consommateurs.