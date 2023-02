Sétif : en guise de punition, une enseignante coupe les cheveux de ses élèves

Une enseignante de 5e année primaire adopte une méthode spéciale pour punir ses élèves ! En effet, cette enseignante a coupé les cheveux de quatre de ses élèves pour les punir ! Et ce, sous les regards de leur camarade de classe. On notera que cet incident a eu lieu au niveau de l’établissement primaire Saadallah Amar dans la ville de Djemila, wilaya de Sétif.

Sur la Toile, cette histoire a fait un grand buzz. Effectivement, les internautes ont dénoncé cette nouvelle méthode de punition. Dans tous les cas, l’enseignant doit transmettre les nobles valeurs à ses élèves. Et ainsi leur faire aimer l’école, les enseignants et les études. Malheureusement, cela n’a pas été le cas pour les quatre élèves qui étaient victimes de ce comportement irresponsable. Puisque les principaux concernés se sont absentés durant l’après-midi.

La réaction de la direction de l’éducation n’a pas tardé !

Selon ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Ennahar, l’enseignante a demandé les excuses des parents d’élèves. Cependant, cette affaire n’est pas passée inaperçue. En effet, la direction de l’éducation de la wilaya de Sétif a ordonné à l’inspecteur et le directeur de l’établissement de soumettre un rapport à l’encontre de la principale concernée. Et ce, afin de prendre les mesures punitives nécessaires ! Ce genre de comportement doit être éradiquer des établissements. L’enseignant n’a en aucun cas le droit de rigoler, punir ou frapper les élèves.