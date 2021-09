Sétif : disparition mystérieuse d’une future mariée

L’une des familles habitant la wilaya de Sétif vit dans le désarroi total et l’anxiété extrême suite à la disparition mystérieuse de leur fille. C’est la famille Tribtach qui demande l’aide de tous les Algériens afin de retrouver leur fille, disparu il y a presque une semaine à la veille de son mariage.

Il s’agit d’une jeune femme âgée de 21 ans, baptisée « Nour el Houda » qui habite dans la cité Chouf Lekdad à Sétif. Elle est sortie en compagnie de sa mère pour aller à la mairie avant de retourner seule à la maison. Nour el Houda a envoyé dès son arrivée à la maison, un message à sa maman pour la rassurer qu’elle est bien rentrée chez elle.

Jusque-là, rien d’étonnant. La maman rentre à la maison, ne trouvant pas sa fille, elle essaye de l’appeler, mais en vain le téléphone portable de Nour el Houda est éteint. Des heures sont passées, cette dernière ne donne aucun signe de vie. Sa disparition date maintenant de sept jours. La famille Tribtach affirme que leur fille n’avait aucun problème, elle est plutôt disciplinée, ne sort que rarement et n’a jamais eu de comportement bizarre ou douteux.

La jeune femme devait se marier le prochain mois

Selon les faits relatés par nos confrères d’Echorouk, Nour el Houda préparait son mariage, prévu pour le mois prochain. La maman affirme que sa fille a décidé par conviction de se fiancer et n’avait pas eu DE conflit avec son futur époux qui à son tour, se trouve dans la plus profonde perplexité et inquiétude suite à la disparition énigmatique de sa fiancée. Tous les deux aspiraient à une vie de couple épanoui et heureuse, selon ce dernier

Le frère de Nour el Houda a aussi témoigné de la sagesse et la maturité de sa sœur qui ne peut pas selon lui fuguer et avoir ce genre de comportement bizarre et inquiétant. De ce fait, la famille Tribtach qui a alerté les services de sécurité, s’accorde à dire que la future mariée a été victime de kidnnaping.

Outre ses maladies cardiovasculaires et d’hypertension artérielle, la maman de Nour el Houda se trouve actuellement dans un état de détresse psychologique. Quant à son père, il refuse de rentrer à la maison dans l’espoir de retrouver sa fille quelque part dehors.