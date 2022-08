Sétif : bilan de la protection civile de l’incendie du marché couvert

Un violent incendie s’est déclaré, dans la nuit de lundi à mardi, à l’intérieur du marché couvert du centre-ville de la wilaya de Sétif. Ce qui a conduit à la destruction de 50 magasins. L’agence de presse algérienne (APS) a également rapporté, citant le capitaine de la protection civile, Ahmed Lamamra, que l’incendie s’est déclaré le lundi 29 aout, à 23 heures. Il a souligné que le processus d’extinction s’est poursuivi jusqu’au lendemain, à trois heures du matin.

Aucune perte humaine n’a été déplorée

Par ailleurs, le responsable de l’information et de la communication, le capitaine Ahmed Lamamra, a ajouté que 3 équipes ont éteint un incendie qui s’est déclaré dans le marché couvert du centre de Sétif. Il a également déclaré que l’incendie n’avait fait aucune victime. A l’exception d’un agent de la protection civile blessé au dos, il a été transféré à l’hôpital et est actuellement sous observation médicale.

Il est à noter que 70 agents de protection civile de divers grades, 18 camions d’entrée et 3 ambulances ont été déployés. L’opération s’est déroulée sous la supervision du directeur de la protection civile de la wilaya, le colonel Mohamed Baatchiya, et en présence du wali de Sétif, Kamel Abla. Et les intérêts de chacun de la Société Algérienne de Distribution d’Eau et d’Electricité et de Gaz. La Protection civile a indiqué que la cause de l’incendie était une étincelle électrique. Constatant que le feu avait touché le plafond du marché, avant de se propager aux commerces.

Pour finir, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie.