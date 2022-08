Sétif : arrestation de l’agriculteur ayant violemment agressé un enfant

La violence fait de plus en plus partie de notre vie quotidienne, avec les réseaux sociaux, les scènes de violences sont partagées par les internautes et peuvent parfois faire le tour de la toile en quelques heures.

C’est le cas d’une vidéo qui montre un homme qui violente un enfant, a fait le tour des réseaux sociaux, ce samedi 27 aout et qui beaucoup fait réagir. On y voit clairement un homme frapper très violemment un garçon ne dépassant pas les 15 ans dans un champ agricole, en le giflant violemment, et en le soulevant pour le balancer par terre. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a été largement partagée et les Algériens ont exprimé leur indignation et lancé des appels pour l’arrestation de l’agresseur.

La gendarmerie nationale arrête l’agriculteur

Au cours des dernières heures, la Gendarmerie nationale a arrêté l’agriculteur qui a brutalement agressé un petit enfant. Selon Ennahar, les services de sécurité ont également pu interpeller le propriétaire de la vidéo dans la commune de Taya Sétif.

Les avis divergeaient sur les raisons, certains disaient que l’enfant avait volé les pommes de terre de sa ferme. D’autres ont dit que l’enfant avait amené sa vache et gâché la récolte. Ce qui est certain, pour la plupart des internautes ayant réagi à cette vidéo, quelles que soient les raisons, le comportement de l’agriculteur envers cet enfant est condamnable, rien ne peut justifier un tel déchainement de violence.