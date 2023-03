Ses vidéos sont partagées partout : le phénomène algérien Chouchaa devient mondial

Chouchaa, originaire de la wilaya d’Oum el Bouaghi, est une personne extraordinaire qui a su se faire remarquer sur la Toile grâce à son amour pour le football. Malgré son handicap mental, Chouchaa est très actif sur TikTok où il partage souvent des vidéos.

Depuis quelque temps, le jeune homme très apprécié par les Algériens a acquis une grande notoriété sur la plateforme grâce à ses vidéos de football qui ont séduit les internautes. Chouchaa est un grand fan de ce sport et adore le pratiquer avec ses amis. En effet, il n’hésite pas à montrer ses talents de footballeux à travers ses vidéos, qui sont souvent accompagnées d’un sourire chaleureux.

En fait, notre protagoniste est très apprécié sur la Toile, notamment pour sa persévérance et sa joie de vivre. De ce fait, il est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux, avec des milliers d’abonnés sur les différents réseaux sociaux. Sur son compte Facebook officiel, Chouchaa possède une communauté de plus de 400k followers.

Une vidéo de Chouchaa reprise par une page très connue

Récemment, lors d’un match organisé entre les équipes des quartiers d’Oum El Bouaghi,, Chouchaa a marqué un penalty historique. Effectivement, la vidéo de son exploit a rapidement fait le tour de la Toile et a été reprise par une page Instagram très connue suivie par plus de 6 millions d’abonnés, dont des stars comme Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Il s’agit de la page “433”.

Au grand bonheur des fans de Chouchaa, la vidéo en question a été vue par 13 millions de personnes et a été likée par 1 million de fans, depuis sa publication. Ce buzz a mis en avant son talent et sa passion pour le football, et a également permis de sensibiliser les internautes à la question des personnes aux besoins spécifiques.

Chouchaa est un exemple pour toutes les personnes aux besoins spécifiques, car il a montré que rien n’est impossible si l’on a la volonté et la persévérance nécessaires. Il a prouvé que même les personnes souffrant d’un handicap peuvent réaliser de grandes choses et inspirer les autres. Nous lui souhaitons une belle continuation et espérons qu’il continuera à faire rêver ses fans avec ses talents.