Ses recettes d’exportation ont doublé: un bilan 2022 record pour SONATRACH

La compagnie pétrolière algérienne « Sonatrach » a récemment publié son bilan d’activité pour l’année 2022. Les exportations de gaz et de pétrole ont atteint la somme de 60 milliards de dollars (5% de hausse par rapport à 2020) contre 35,4 milliards de dollars en 2021. Le rapport note aussi une augmentation de 81% en ce qui concerne les ventes de la compagnie nationale.

L’année 2022 a été rythmée par une multitude de découvertes d’hydrocarbures. Une enveloppe de 5,5 milliards de dollars a d’ailleurs été consacrée pour les investissements de la société dirigée par Hakkar.

Selon l’OPAEP, l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, le premier rang mondial au nombre de découvertes de gisements de pétrole et de gaz revient à l’Algérie. Une quinzaine de découvertes rien qu’en 2022 parmi elles, une découverte au niveau du bassin d’Illizi avec un débit qui atteint 300 00 m3/j de gaz.

Les chiffres révèlent que la production d’hydrocarbures au cours de l’année dernière et par rapport à 2021, n’a augmenté que de 2% en passant de 185,2 millions de tonnes équivalent pétrole à 189,6 millions. Des accords ont notamment été signés avec ENI et ENEL (Italie), Depa (Grèce), Naturgy (Espagne), Geoplin (Slovénie) et Engie (France).

Sonatrach comptabilisait 55 361 travailleurs permanents au cours de l’année dernière, dont 9104 femmes. Selon le bilan, une augmentation de 22% est à noter en ce qui concerne la présence de l’élément féminin au sein de la société.

Sonatrach devance une fois de plus toutes les entreprises du continent africain

Le classement annuel des meilleures entreprises agissant dans le secteur des énergies du journal en ligne Jeune Afrique a indiqué encore une fois, la domination de la société algérienne. Sonatrach a devancé la société sud-africaine Eskom et la NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORP.

Avec un CA de 34 336.3 millions de dollars, elle surpasse les deux entreprises citées en haut avec des CA respectifs de 15 456.8 et 15 400 millions de $. Il est aussi à noter que le groupe Sonatrach est aussi en tête du classement dans la région arabe en matière d’exploration pétrolière garce aux trois nouvelles explorations lors du premier trimestre de 2022.